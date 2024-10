Parece que astrónomos y aficionados no se ponen de acuerdo sobre el cometa A3( nada que ver con Antena 3) Sin Chan, perdón, no es Sin Chan sino Tsuchunshan Atlas, digo que difieren en cuestiones como que unos afirman que es el cometa del siglo y otros que ni mucho menos, unos que brilla mucho y otros que no brilla casi nada, en fin, pero lo que está claro es que son cuerpos sólidos que orbitan en torno al Sol y a veces pasan cerca y se pueden ver a simple vista aunque no es tan simple verlos, ya saben que me pueden los jueguitos de palabras. Antes se creía que los cometas anunciaban grandes catástrofes, aunque hacer publicidad de las catástrofes sobra pues las catástrofes están aseguradas en nuestro planeta. A mí me parecen lindos, con esa colita tan postmoderna, no como los asteroides, que tienen la mala costumbre de chocar con la Tierra y acabar con dinosaurios que no les han hecho nada, a menos que el Bruce Willis de turno aterrice en ellos en plan Armagedón, the picture, y los destruya sacrificándose como cualquier actor de Hollywood que se precie por el bien de la humanidad. A mí que soy dado a las películas distópicas, postapocalípticas y catastrofistas me parece natural que los cometas pasen por aquí moviendo la colita como en una canción de raggaeton en años en que la situación mundial da miedo y en nuestra isla querida el Cabildo ha declarado la emergencia social, cosa que ha estremecido mis entrañas y ‘cornupelios’, no sé si por cuestión económica, sanitaria, habitacional, por la pérfida amenaza de un turismo inexistente o al menos invisible o porque son demasiados años sin Bajada de la Virgen. En fin, no hay nada que un cometa no cometa, avisados quedan y luego no digan.