Cuando palme me gustaría ir al cielo y tener una habitación con vistas para ver el futuro próspero que el Señor Comisionado para la Reconstrucción vaticina para La Palma en unos 10 o 20 años, lo digo porque ya uno tiene su edad y ese futuro dorado a 20 años me coge un poco a contrapié, así que con un poquito de suerte y un arrepentimiento a tiempo de mis pecados lo veré desde mi ventanita del cielo. El Comisionado, en un alarde de realismo insólito por estos lares, dice que en el tema ‘volcán’ queda mucho por hacer, y es cierto, pero a 10 o 20 años todos calvos, además si tenemos que esperar tanto para solucionar el desaguisado bien puede ser que acabando la tan cacareada reconstrucción estalle otro volcán, ya que por poner un ejemplo del San Juan al Teneguía pasaron poco más de 20 años y no es por nada, pero el fogón sigue encendido, que uno no es Nemesio ni Carracedo, pero a acojonado no me gana nadie, así que seguro que el Comisionado quiso decir uno o dos años y si no lo dijo, permítanme ustedes que por una vez y sin sentar precedentes sea optimista y pida que nombren Comisionado al Señor Morcuende para que nos cuente las cosas sin deprimirnos, uff.