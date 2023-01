De jeques y 'temblejeques'

No es fácil de superar la cumbre del despropósito en que se sitúan la trifulca Shakira-Piqué o el viaje de Cristiano Ronaldo a Oriente en plan Lawrence de Arabia, y que conste que considerando los más de siete siglos de los árabes en la Península soy de los que creen que debería ser obligatorio en España estudiar su idioma como segunda lengua, después de todo los árabes dejaron en España una herencia cultural insuperable. Pero el numerito montado por el narciso portugués en Arabia es simplemente top, un golazo por toda la escuadra al buen gusto. Si Abderramán III levantara la cabeza…Por lo demás, para gustos se hicieron colores y para La Palma temblores, pues leo que la mitad de temblores en Canarias fueron en nuestra isla, tal vez no sólo por reajustes del magma sino por el temblejeque que a los palmeros nos producen la resaca del volcancito, el tanque de la gasolina o la escandalosa subida de precios de los alimentos y alquileres. En fin, mientras tiemblo no dejo de repetir el mantra palmero por excelencia: ‘Tú tranquilo’.