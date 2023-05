Miniteatro friki

Inteligencia

-Alguien me comentó que eres muy inteligente.

-¿Quién te lo comentó?

-Por lo visto alguien que no es muy inteligente.

El amor

-El amor es ciego.

-Pero yo no.

La guerra

-Señor presidente, hemos ganado la guerra.

-Sí, pero veo que ellos aún siguen disparando.

-Ellos no, nosotros, somos los vencedores, podemos seguir disparando.

Filantropía

-Siempre estás pensando en los demás.

-En cambio tú sólo piensas en ti mismo.

-Mismamente.

Vodka

-No es lo mismo el vodka que el Involcan.

-No, pero a algunas personas ambas cosas les producen cierto acaloramiento.

Lotería

-Me dicen que te tocó la lotería.

-Pues sí, una pasta.

-Espero que te acuerdes de los amigos.

-Por supuesto, te enviaré una postal desde Bali.

Insistencia

-Basta ya, no insistas.

-De acuerdo, no insistiré, no insistiré, no insistiré, no insistiré…

Acuerdos y desacuerdos

-Nunca estás de acuerdo con nada de lo que digo.

-Totalmente de acuerdo.

Vuelo privado

-Qué país, me robaron nada más bajarme del avión.

-¿El equipaje?

-No, el avión.

Ambigüedad galaico-portuguesa

-¿Subes o bajas?

-Eso depende.

-¿De qué?

-De quién lo pregunta, de si preguntas desde arriba o desde abajo, y sobre todo de por qué diablos tengo yo que darte explicaciones.

Despedida de soltero

-¿Qué tal la despedida de soltero de Paco?

-Tremenda. Hasta la novia se despidió de él.