La olivina palmera

Me dicen que entre los muchos materiales que expulsa el volcán destaca una piedra semipreciosa, la olivina, cuyo quilate al parecer alcanza un precio bastante respetable. Leo por ahí que la nave Perseverance ha descubierto también olivina en Marte, lo que confirma el interés de los marcianos y gente de otros planetas por nuestra isla, a juzgar por los numerosos avistamientos de ovnis. Después de todo, el principal teatro de nuestra isla se llama el Circo de Marte. Ahí lo dejo. Por lo demás, yo con los semis no pendejeo. No me sirve lo de semipreciosa en una isla tan preciosa como la nuestra. No me valen semis de esto o lo otro en un momento en que necesitamos cosas concluyentes, nada de medias tintas tipo “llega el dinero o no llega”, “para el volcán o no para” o cuántas asociaciones de afectados hay que crear para hablar con una sola voz poderosa, la nuestra, la palmera.