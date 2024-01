El oprobio

Literalmente les voy a poner lo que dice la RAE (Real Academia Española) sobre la palabra 'oprobio' y que para mí hoy cobra sentido.

Oprobio= ignominia, afrenta, deshonra.

Eso es exactamente lo que ha hecho el municipio de Villa de Mazo con la persona de Jerónimo Saavedra.

Cuando Jerónimo falleció, no escribí nada sobre su pérdida, porque pensé (y tenía razón) que habían personas más cualificadas y más cercanas para hacerlo. En parte fue por eso y en parte, porque en determinados momentos mi 'psique' se queda bloqueada... y este fue uno de esos momentos.

Lo había oído hablar, no hacía ni un mes, en la presentación de un libro sobre su persona y aún me quedaba el 'regusto' y el placer de escuchar unas vivencias tan completas y tan íntegras en todos los sentidos. Salí de allí con la sensación que me dan las obras pictóricas de mis maestros preferidos, la lectura de un libro que me embarga, o una buena película... con la diferencia de que no era una película...era una vida.

Muchos años llevaba Jerónimo haciendo gala de ser 'palmero' de origen por parte de madre y del municipio de Villa de Mazo, para ser más exactos. Muchas personas que hoy tienen notable relevancia pasaron por su casa y sus salones, muchas que hasta ignoramos por esa discreción y buen hacer del que Jerónimo hacía gala.

Y finalmente (como ocurrirá con todos nosotros) falleció.

El hecho de que el grupo Socialista en el Ayuntamiento de la Villa de Mazo proponga a Don Jerónimo Saavedra para el nombramiento de 'Hijo Adoptivo' a título póstumo, crea una controversia. Cuando debería de crear unión, de crear acercamiento y empatía… cuando debería de ser motivo de orgullo. ¿O es que vamos a seguir con la historia de 'rencores no resueltos', 'frustraciones' y 'enemigos' donde no los hay, donde nunca los ha habido?

Por favor, háganselo mirar, porque están haciendo que los ojos de la ciudadanía canaria en general se fijen en el municipio de Villa de Mazo… y no precisamente para bien.

Porque no somos por ejemplo: agradecidos, empáticos y, sobre todo, 'seres humanos' de bien.

Mercedes Coello