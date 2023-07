Dejo la gerencia de los Servicios Sanitarios de La Palma

Este lunes he dejado de ser gerente de los Servicios Sanitarios de La Palma para volver a ser lo que siempre fui (porque yo, al contrario de muchos otros, tengo una carrera profesional): médico de Urgencias Hospitalarias.

En primer lugar, quiero agradecer a todo mi equipo y al personal de la casa todos los esfuerzos durante estos difíciles años, que tanto nos han marcado.

Hay maneras de ser (en lo personal) y también en lo profesional y en lo político. Creo que yo pertenezco al grupo de los ‘mansos’, de los que aún creen en la bondad y en la solidaridad.

Años muy difíciles y con mucho trabajo que han puesto a prueba a todos nosotros.

Trabajamos sin descanso para conseguir una sanidad (con todos sus déficits) que llegara al mayor número de aspectos… No siempre se pudo, pero les aseguro que se intentó con todas las fuerzas.

Con que una sola vida humana se salvara de la COVID, ese esfuerzo no ha sido en vano.

Este trabajo ha sido un trabajo en equipo, donde hemos dejado mucha energía.

Solo deseo que el nuevo gerente, mi amigo José Francisco Ferraz Jerónimo, excelente profesional y mejor persona, pueda dar soluciones a los complejos problemas que tenemos.

No me tendrá enfrente (yo no soy así), me tendrá al lado, como ocurrió con los gerentes anteriores.

No es necesario utilizar los complejos problemas relacionados con la salud como arma arrojadiza, y muchísimo menos como ataques personales. Ahí, no me tendrán.

La historia, nos juzgará.

Y cada uno tiene su propia conciencia.

Muchas gracias a todos ustedes por ser en muchas ocasiones un apoyo.

Y a los ‘odiadores’ profesionales, desearles paz y sosiego para que el ‘juzgar’ pase primero por la veracidad. Y el afán de protagonismo no les gane la guerra de lo éticamente reprobable.

Sin más, quiero decirles que Facebook, el medio personal que a veces utilicé para informar (con el

único motivo de ayudar) es mío, y, por lo tanto, rigiéndome por el principio que siempre ha marcado mi vida (ayudar al prójimo) utilicé en el uso de mi libertad personal, de lo que no me arrepiento en absoluto. Un saludo afectuoso para todos los seres de bien.

Mercedes