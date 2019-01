El mandato en los ayuntamientos entra en la recta final con ‘sobresaltos’ solo en Garafía y Fuencaliente

El mandato en los 14 ayuntamientos ha entrado en la recta final con sobresaltos, hasta la fecha, únicamente en los gobiernos locales de Garafía y Fuencaliente. En la actual legislatura, pese a que en siete municipios (Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane, Breña Alta, El Paso, Tijarafe, Fuencaliente y Garafía) ningún partido obtuvo mayoría absoluta, a solo cuatro meses de los próximos comicios, la estabilidad es la nota predominante. No se ha registrado –ni se espera- ninguna moción de censura. En el Cabildo de La Palma, donde, igualmente, ninguna fuerza logró la mitad más uno de los escaños, tampoco. En la primera Corporación gobiernan PSOE y CC, con el socialista Anselmo Pestana en la Presidencia de la institución.

La perturbación política en el Consistorio de la Villa norteña tuvo lugar en mayo de 2016 al romper Coalición Canarias (CC) el pacto de gobierno, con Alcaldía a tiempo compartido, suscrito con Nueva Canarias (NC). CC firmó una alianza con el PSOE y, en diciembre de 2017, en base a este acuerdo, cedió la Alcaldía al Partido Socialista. El mandato lo inició el nacionalista Martín Taño como primer edil y finalizará con el socialista Yeray Rodríguez al frente de la Corporación. Con este acuerdo, CC recondujo la directriz de la dirección de su organización en la Isla de pactar con el PSOE.

En Fuencaliante, el conato en la estabilidad del pacto en el seno del Ejecutivo local también con Alcaldía a tiempo compartido rubricado entre el socialista Luis Román Torres (contraviniendo las órdenes de la cúpula del PSOE de pactar con CC, grupo más votado) con Unión Progresista de Fuencaliente (UPF), se ha producido hace unas semanas al anunciar Torres que se "mantiene" en el grupo de Gobierno municipal "con matizaciones" al "no compartir" todas las decisiones adoptadas de forma "unilateral por UPF", ha precisado el edil del PSOE a La Palma Ahora. Desde entonces gobierna en minoría la alcaldesa de UPF Nieves María Rodríguez. No obstante, CC ha anunciado que no planteará una moción de censura para, a solo cuatro meses de concluir el mandato, desbancar a UPF. Luis Román Torres comenzó el mandato como alcalde y, a mitad de la legislatura, con arreglo a lo pactado, fue relevado por Nieves María Rodríguez.

En Los Llanos de Aridane, donde gobierna el PP también en minoría (consiguió diez concejales y le faltó uno para la mayoría absoluta), la actual alcaldesa, Noelia García, concluirá el mandato al frente de la Corporación.

En Tijarafe, el pacto CC-PSOE se ha mantenido y, como estaba acordado, en junio de 2017, a mitad de legislatura, la socialista Jenny García, cedió la Alcaldía al nacionalista Marcos Lorenzo.

Los acuerdos entre PSOE y CC, con ligeros amagos en algunos casos, hasta estos momentos, se han respetado también en Santa Cruz de La Palma, Breña Alta y El Paso.