L'aeroport de Palma pateix retards pel mal temps

L'aeroport de Palma registra aquest dilluns retards generalitzats i set vols han hagut de ser desviats pel mal temps a Reus, Eivissa i Menorca, que operen amb normalitat.

Cal recordar que la tardor astronòmica ha arrencat a l'arxipèlag amb precipitacions fortes o molt fortes, que en alguns casos poden anar acompanyades de tempestes.

Per això, s'han activat avisos taronges per pluges -es poden produir acumulacions de 40 l/m2 en una hora- i groc per tempestes a l'illa. A partir de la tarda, la situació millora. A la resta de l'arxipèlag, aquest dilluns s'espera igualment que puguin tenir lloc alguns xàfecs.