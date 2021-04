Breña Alta solicita al Cabildo el calendario de obras de asfaltado “ante el retraso en el repavimentado de hasta tres vías claves del municipio”

El Ayuntamiento de Breña Alta informa en un comunicado que ha solicitado al Cabildo Insular de La Palma “un plan específico y un calendario de ejecución de las obras públicas en la red viaria de titularidad insular”. La petición del Consistorio responde a "la imperiosa necesidad de conocer cuándo se llevará a cabo la repavimentación de tres vías claves en el trazado viario local: las carreteras de La Grama, de la Calle 30 de Mayo y de El Pilar, arterias principales del municipio en un estado de deterioro más que evidente".

Así lo ha señalado el alcalde, Jonathan Felipe, que espera una respuesta "diligente del Cabildo palmero ante la urgente necesidad de ejecutar estas obras de asfaltado imprescindibles, no solo en la Calle 30 de Mayo, cuyo mal estado afecta a la imagen del municipio y a la actividad comercial y empresarial de la principal arteria de comunicación del casco urbano de Breña Alta, sino de la carretera de La Grama y El Pilar". Desde el Consistorio recuerdan que “la ausencia de inversión en la red viaria del término municipal de Breña Alta afecta a los intereses locales y vecinales en momentos de enorme complejidad, ante los retos de un año clave para iniciar la recuperación tras los devastadores efectos socio económicos de la COVID-19”.

Felipe aclara que "no deseamos entrar en debates estériles con el grupo de Gobierno del Cabildo, pero no podemos sino lamentar que la institución no dé respuesta al Ayuntamiento de Breña Alta y por extensión a sus vecinos, que se siguen preguntando cuándo verán reasfaltadas algunas de sus principales vías, todas ellas de titularidad insular y en un evidente estado de deterioro". “Si bien el Ayuntamiento de Breña Alta está dispuesto a asumir el asfaltado de la Calle 30 de Mayo”, insiste en que "esta es una última opción que pese a todo hemos validado en pleno pero que, caso de llevarse a cabo, solo demostraría la ineficacia en la acción y en el cumplimiento de la asunción de competencias en materia de carreteras por parte del Cabildo insular de La Palma".

Pese a todo, el regidor local subraya que "nuestra obligación es persistir en el reconocimiento del legítimo derecho de los vecinos de Breña Alta a recibir, en favor de unas infraestructuras públicas dignas y de calidad, la necesaria inversión de las arcas insulares para unas carreteras que son de titularidad insular". El Ayuntamiento de Breña Alta espera “recibir información sobre la inversión en la red viaria local, con la que sí cuentan otros municipios palmeros donde, de forma legítima, se están priorizando obras de la misma naturaleza”.

El consistorio breñusco espera conocer "con prontitud y una vez ha solicitado oficialmente la información a la institución insular, el calendario de actuación, un documento que considera que debe ser público para despejar incertidumbres y evitar suspicacias ante el gasto público en la mejora de carreteras de titularidad insular a su paso por otros municipios palmeros, mientras Breña Alta sigue esperando”.