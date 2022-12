CC: “Breña Baja ha pasado de casi un millón para infraestructuras en 2015 a solo 336.000 euros para 2023”

CC advierte en un comunicado que “Breña Baja cierra el año con la aprobación de unos presupuestos para 2023 que no cubren las necesidades de desarrollo del municipio. El Ayuntamiento ha pasado de tener en 2015 casi un millón para invertir en obras e infraestructuras, a solo 336.000 euros en los presupuestos del año que viene. Vamos hacia atrás. Debe ser la única administración en la que, año tras año, baja la inversión, aunque el presupuesto del resto de áreas siga creciendo”, señala la portavoz nacionalista Yéssica Pérez.

“No entendemos por qué en el mayor presupuesto de la historia de Breña Baja, el capítulo de inversiones sigue menguando, cuando es precisamente es el que genera economía, porque es el dinero que se destina a las obras y que llega a las empresas locales y sirve para crear empleo”, explica.

“Pero también es cierto que, para que haya dinero para inversiones en el municipio, el alcalde y sus concejales deberían trabajar para tener nuevos proyectos y para conseguir fondos del Gobierno de Canarias, del Estado o del Cabildo, que es lo que hacen otros ayuntamientos de la isla mientras Breña Baja sigue paralizada”, añade.

“Llevamos 11 años hablando siempre de las mismas obras que no salen adelante, ningún avance, nada nuevo en el municipio que ilusione a los vecinos y vecinas, nada que nos haga pensar que vamos a ver alguna mejora”, recalca.

“CC lleva toda la legislatura reclamando proyectos necesarios como el Centro de Salud o la remodelación de Los Cancajos, entre otros, y estas propuestas siempre han sido rechazadas por el grupo de Gobierno del PP. Sin embargo, ese mismo PP las ha presentado a través de su grupo parlamentario como enmiendas a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Es un sinsentido: en el Ayuntamiento rechazan nuestras propuestas, pero luego las reclaman en el Parlamento”, afirma Yéssica Pérez.

“Este presupuesto condena a Breña Baja a seguir paralizada un año más. Carece de planificación y no tiene objetivos, y eso no es algo que se pueda corregir con enmiendas de la oposición. Necesitaría un replanteamiento integral para subir la inversión, para impulsar el desarrollo empresarial y para marcar objetivos, que fue lo que pedimos en el pleno”, apunta la portavoz de CC. “Por eso nos abstuvimos y la única razón de que no votáramos en contra es que no queremos oponernos a los pocos proyectos que contempla. Lo que pedimos es que, al menos, se ejecuten”.