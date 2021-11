CC: “La presión ciudadana evidencia los fallos en la gestión de las ayudas solidarias en Los Llanos”

Coalición Canaria en Los Llanos de Aridane lamenta en un comunicado que "los afectados del municipio sigan sin recibir la ayuda económica proveniente de las donaciones solidarias debido al caos de gestión que sigue reinando en el Ayuntamiento cuando se cumplen ya más de 70 días de crisis volcánica. A día de hoy, de los 1,9 millones de euros que ha recibidos mediante aportaciones solidarias de todo el país, solo se han distribuido 27.000 euros entre 14 afectados".

"Tras anuncios incumplidos, la presión de los ciudadanos que amenazan con una manifestación a las puertas del Consistorio ha llevado al grupo de Gobierno a anunciar que cumplirá, con semanas de retraso, la promesa hecha por la alcaldesa de iniciar el reparto de las ayudas", dice.

"Consideramos urgente que se coordine mejor el trabajo de las concejalías y entendemos que la alcaldesa debe dejar en otras manos tareas como el control del acceso a las zonas restringidas y centrarse en gestionar el Ayuntamiento para ganar en eficacia en la atención de las consecuencias sociales y económicas de la catástrofe", subraya.

CC entiende, además, que "ante un futuro inmediato que exigirá la máxima ejecución presupuestaria y la gestión de fondos millonarios para afrontar la recuperación tras la erupción, el Ayuntamiento de Los Llanos no puede seguir sin concejal de Hacienda, área que se encuentra descabezada desde el inicio de legislatura, cuando Mariano Hernández accedió a la presidencia del Cabildo", recuerda.

"Coalición Canaria comprende la complejidad y la magnitud de esta emergencia y hemos mostrado total lealtad y disposición para colaborar con el grupo de Gobierno. Nuestros concejales y concejalas se han puesto desde el minuto uno al servicio de la emergencia, como no podría ser de otra manera, y ha colaborado desde el voluntariado. Presentamos, además, en octubre, un paquete de propuestas de actuación en la que se priorizaba la tramitación de las donaciones y, de manera reiterada, hemos planteado la necesidad de un cambio de rumbo en la forma de gestionar la crisis para ganar eficacia ante el dramatismo de la situación por la que están pasando miles de personas", apunta.

"Pero la unidad que hemos ofrecido al grupo de Gobierno no es un cheque en blanco: es para que se hagan cosas y se gestione con eficacia. Como parte de este Ayuntamiento, nos vemos en el deber de denunciar lo que no se está haciendo bien y de trasladar el malestar que sienten los vecinos y vecinas de Los Llanos ante una gestión deficiente que no parece encauzarse con el paso de las semanas", concluye.