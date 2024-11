Cruz Roja y El Paso combaten la soledad de las personas mayores de Las Manchas y Jedey con el proyecto ‘Encuentro en los Campanarios’

Cruz Roja, en colaboración con el Ayuntamiento de El Paso, “continúa con su compromiso de reducir la soledad y el aislamiento involuntario entre las personas mayores del barrio de Las Manchas y Jedey”, se indica en una nota de prensa de Cruz Roja. Añade que tras el impacto de la erupción volcán Tajogaite, “se identificó la necesidad de apoyo social y emocional para este colectivo, lo que ha motivado la realización del proyecto Encuentro en los Campanarios”.

El proyecto, iniciado en julio de 2024, señala, cuenta con la participación de 41 personas mayores que toman parte en actividades de rehabilitación acuática, ganchillo, juegos de mesa, manualidades, participación en eventos festivos y culturales y sesiones de entrenamiento en la playa, entre otras. Estas acciones buscan “no solo fomentar la interacción social, sino también mejorar el bienestar físico y mental de los participantes”.

El objetivo central de Encuentro en los Campanarios “es combatir la soledad y el aislamiento social que afecta de manera particular a las personas mayores. A través de talleres formativos, actividades grupales y visitas personalizadas, Cruz Roja trabaja para crear y fortalecer redes sociales, mejorando la calidad de vida de estas personas y promoviendo un envejecimiento activo”.

“Antes del proyecto me sentía muy sola, pero desde que participo en las actividades he vuelto a sonreír. Me gusta mucho hacer ganchillo con las demás y salir a los paseos. Ahora siento que tengo una nueva familia”, comenta María del Pino Castellano, una de las participantes del proyecto, que ha encontrado en estas actividades un apoyo social invaluable.

Verónica Candelaria, técnica responsable del proyecto, explica que “nuestra meta es que las personas mayores puedan sentirse acompañadas y apoyadas, sabiendo que no están solas en su proceso de envejecimiento. Gracias a este proyecto, hemos visto cómo muchas de ellas han recuperado la confianza y las ganas de participar en la vida comunitaria”.

El Ayuntamiento de El Paso, a través de las concejalas de Servicios Sociales y Mayores, Amanda Díaz y Yaiza González, respectivamente, reitera su compromiso con “la participación vecinal y la dinamización del barrio mediante proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Agradecemos la implicación del colectivo y el papel fundamental desempeñado por Cruz Roja en la coordinación de estos espacios de bienestar, salud e integración”.