Isabel Rodríguez (PSOE): “El Paso está pidiendo a gritos un nuevo liderazgo, que dé soluciones reales en vez de ruido”

El PSOE de El Paso ha presentado su candidatura a las elecciones municipales del 28 de mayo, liderada por Isabel Rodríguez Hernández, en un acto celebrado este domingo, 30 de Abril, en la Casa de la Cultura Braulio Martín, formada por “un equipo de mujeres y hombres con ganas de trabajar por ti y contigo, un equipo preparado para escuchar y dar soluciones reales a El Paso”, informa el partido en nota de prensa.

Así lo puso de manifiesto la candidata socialista durante la presentación, en la que expuso sus principios: “Estoy aquí para hacer lo que siempre he hecho, trabajar, y vengo a trabajar como soy, porque a mí no me van a encontrar en la confrontación política, o en la imposición del no porque no, o el sí porque sí, porque yo voy a luchar por una política justa”.

“Tras dos legislaturas complicadas y, sobre todo estos últimos 4 años, donde ha quedado comprobado que el PSOE tiene que estar en las administraciones públicas, tenemos que volver a liderar este Ayuntamiento, ahora más que nunca, por eso quiero ser la próxima alcaldesa de El Paso”. “Porque cuando el PSOE gobierna lo hace para las personas, y ahora no hay nada más importante en El Paso que las personas, nuestros vecinos y vecinas. El Paso necesita menos ruido y más hechos”, apostilló.

La candidata, que estuvo acompañada por los candidatos al Cabildo y al Parlamento, Borja Perdomo y Alicia Vanoostende, respectivamente, así como el secretario general del PSOE en La Palma, Anselmo Pestana, sostiene que “El Paso está pidiendo a gritos un nuevo liderazgo; quiere equipos competentes, con talento, personas que dialoguen con las demás administraciones, no solo que critiquen lo que se hace o no se hace”.

Isabel Rodríguez Hernández marcó también la hoja de ruta de su candidatura, que “pasa por continuar con la reconstrucción de nuestro municipio, recuperando espacios municipales y dando respuesta a todas las personas que se han visto afectadas por la erupción volcánica”.

“Vamos a trabajar para proteger el entorno rural como recurso socioeconómico, y potenciar el sector primario, al igual que nuestros espacios naturales, con planes de prevención y contención que permitan un turismo sostenible, que además de afianzar la creación de empleo, permita crear espacios de ocio inclusivos para familias, para los jóvenes y mayores de nuestro municipio, para todos”, dijo.

Una apuesta que pasa por avanzar apoyados “en otra de nuestras señas de identidad, nuestra artesanía, gastronomía, nuestra cultura y fiestas populares, nuestras costumbres, así como la pasión por el deporte de los pasenses”.

Además, abogó por “potenciar líneas de apoyo al tejido empresarial que garanticen su crecimiento y estabilidad”.

Para desarrollar estas políticas, defendió “la necesidad de un gobierno municipal que lleve a cabo una gestión eficaz del dinero público, capaz no solo de ofrecer ocio sino dar soluciones a las demandas de nuestros vecinos y entre todos llevar a El Paso al lugar que merece, para eso, no son suficientes las palabras ni las buenas intenciones, sino que tiene que acompañarse de realidades”.

Para el desarrollo del proyecto socialista para El Paso, Isabel Rodríguez Hernández señala que “es fundamental la participación ciudadana, pero no una participación con directrices marcadas desde el ayuntamiento, sino una participación ciudadana libre, real y constante”.

“Trabajaremos con ganas, con ilusión y con ambición, y ahí nos van a encontrar, con capacidad de riesgo, con entusiasmo y esfuerzo, y pueden estar seguros que no vamos a dejar a nadie por el camino”, concluyó.