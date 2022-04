El Paso envía a un técnico a Argentina para estrechar vínculos con el ‘Proyecto Seda’

El Ayuntamiento de El Paso ha enviado a un técnico a Argentina para estrechar vínculos con el Proyecto Seda, indica en una nota de prensa. Asimismo, ha convocado a los más de 30 criadores de gusanos de seda que participarán en el proceso de este año para “darles las instrucciones necesarias que les permitirán obtener una cosecha exitosa”.

Para ello, añade, “cuenta nuevamente con la amplia experiencia y conocimiento en la materia de Solbeida Marante y Carmen Díaz, incorporando a una persona adicional que recientemente ha representado la Seda de El Paso en el encuentro internacional del Proyecto Seda, impulsado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina (INTI) y enmarcado en el programa Adelante, un proyecto puntero de la Unión Europea en materia de Cooperación Triangular”.

Indica que “el representante enviado para estrechar los vínculos y cursar las jornadas de formación, ha sido el agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento de El Paso José Alberto Lorenzo, que durante los diez días de su visita a Argentina ha podido conocer de primera mano a los representantes de la gestión textil del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, así como asistir a un curso intensivo de manejo del gusano de seda Capacitación Nacional sobre Cría de Gusanos de Seda, en la finca Sedami de Eldorado, Provincia de Misiones, la zona más productiva de seda de Argentina”.

Se inicia así, añade, „un nuevo ciclo de cría, tras incorporar alrededor de 20.000 capullos del año anterior al proceso productivo del Taller de Seda Las Hilanderas, con sede en el Museo de la Seda de El Paso“.

Apunta que “Se convoca por lo tanto a todos los inscritos a participar en la instrucción, que se llevará a cabo en el Museo de La Seda del Ayuntamiento de El Paso el día 27 a las 18:00 horas. Todo aquel interesado en asistir y sumarse a la crianza, ya sea de manera testimonial, divulgativo o productivo, está invitado a registrarse por medio del siguiente formulario: https://forms.gle/GKztsKo5JwQoSoBu6 ”

Para Sergio Rodríguez alcalde del municipio de El Paso, supone “una satisfacción volver con esta segunda jornada para la cría del gusano de seda, y es evidente nuestra apuesta no solo para incentivar a los cuidadores, sino para formar a nuestro personal y poder hacer sostenible esta actividad en el tiempo. Estaremos muy pendiente de la evolución de esta segunda crianza para detectar las mejoras que podamos incluir, tenemos claro que no solo hay que mantener nuestro patrimonio si no abrir nuevas puertas actividades profesionales que puedan dar este sector”.

Así mismo, Omar Hernández concejal de Patrimonio en el Ayuntamiento de El Paso, invita a que “todas las personas interesadas en la cría del gusano y mantener nuestro patrimonio y en concreto esta tradición de la seda en nuestro municipio, cumplimente el formulario y pueda asistir a esta reunión donde explicaremos toda la secuencia y los apoyos que reciben los del municipio”.