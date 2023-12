El Paso invita a participar en su X Carrera Solidaria

El Ayuntamiento de El Paso y el Club de Atletismo Brisas de El Paso animan a todos los-as corredores de la Isla y público en general a participar, un año más en la X Carrera Solidaria de Navidad que se celebrará el próximo 17 de diciembre a partir de las 11.30 horas, informa la Corporación en nota de prensa.

Para poder participar en la prueba, se deberá aportar un donativo a partir de 1euros en el momento de la recogida de dorsales, que será el mismo día de la carrera desde las 10:00 horas y hasta 30 minutos antes de su inicio. Esta donación irá directamente destinada a la Campaña de Reyes de Servicios Sociales, dirigida a familias con pocos recursos del municipio. Además, los-as espectadores pueden colaborar con esta causa realizando una aportación en la Hucha Solidaria o adquiriendo el Dorsal Cero para la Carrera Divertida, que tendrá lugar en el transcurso del evento.

Como es habitual, el recorrido será íntegramente de asfalto, abarcando toda la Avenida Islas Canarias, donde se situará tanto la salida como la meta.

Se citarán las siguientes categorías tanto para Masculino como Femenino:

SUB 8: Nacidos en 2016 y posteriores (6 años o menos)

SUB 10: Nacidos en 2014 y 2015

SUB 12: Nacidos en 2012 y 2013

SUB 14: Nacidos en 2010 y 2011

SUB 16: Nacidos en 2008 y 2009

SUB 18: Nacidos en 2006 y 2007

SUB 20: Nacidos en 2004 y 2005

SÉNIOR: Nacidos entre 1988- 2003 (hasta 34 años).

MÁSTER DE 35 a 59: desde 35 años cumplidos y hasta 59 años.

MÁSTER de +60: a partir de 60 años cumplidos.

La carrera se desarrollará en esta ocasión con el formato de milla urbana en el siguiente horario:

11:30 h - Sub 8 Femenino y Masculino (400 metros, 1 vuelta)

11:40 h - Sub 10 Femenino y Masculino (400 metros, 1 vuelta)

11:50 h - Sub 12 Femenino y Masculino (800 metros, 2 vueltas)

12:00 h - Sub 14 Femenino y Masculino (1.200 metros, 3 vueltas)

12:15 h - Carrera Divertida no competitiva (1 vuelta)

12:25h - Sub 16, sub 18 y sub 20 Masculino (1.609 metros, 4 vueltas)

12:40 h - Sub 16, sub 18 y sub 20, Senior y Master Femenino (1.609 metros, 4 vueltas)

12:55 h Sénior y Máster Masculino (1608 metros, 4 vueltas)

13: 10 h Entrega de Trofeos

Los monitores de Promoción Deportiva o clubes interesados en traer a sus grupos pueden realizar su inscripción con anterioridad a través del correo brisasdeelpaso@gmail.com. Asimismo, los-as atletas independientes o que quieran inscribirse de manera individual, pueden enviar sus datos (nombre, apellidos, fecha de nacimiento y club) a dicho email. La inscripción incluye avituallamiento, dorsal e imperdibles, asistencia sanitaria y seguro de carrera.

Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría convocada. Además, los vencedores de las categorías sénior, máster 35-59 y máster +60, tanto masculino como femenino, tendrán una inscripción gratuita para la Mediamaratón La Palma 2024 y para la Reventón Trail 2024.

Esta prueba está organizada por el Ayuntamiento de El Paso y el Club de Atletismo Brisas de El Paso, con la colaboración del Cabildo Insular de La Palma, el Comité Canario de Jueces, la Federación Insular de Atletismo de La Palma y Supermercados Spar.