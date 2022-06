Los Llanos y Karmala Cultura presentan la tercera edición del proyecto de fotografía Zoom Social

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, a través de la concejal de Acción Social, Elena Concepción, y Karmala Cultura, han presentado este martes en el Parque Antonio Gómez Felipe la III edición del proyecto de fotografía Zoom Social, informa la institución en nota de prensa.

Concepción explica esta actividad es un laboratorio creativo y expresivo de fotografía en el que participan integrantes de la Fundación Canaria Taburiente Especial, Funcataes, y CAMP Triana, “cuyo objetivo va mucho más allá de la propia fotografía, ya que nos permite observar cómo ven otras personas la realidad, y promueve aspectos tan importantes como la autonomía, el crecimiento personal, la creatividad, la participación social, el reconocimiento, y por supuesto, el derecho al ocio y a la cultura de cualquier persona independientemente de sus circunstancias y del colectivo al que pertenezca”, señala.

Además, la concejal asegura que esta actividad, que comenzó el pasado mes de mayo y finaliza a finales de julio, “se centrará en talleres fotográficos, en los que se incluyen salidas fotográficas por las las calles de Los Llanos de Aridane, en las que los propios viandantes serán el plató y modelos de los artistas. Asimismo, se contará con encuentros en aulas para la revisión de los trabajos, sesiones especiales de trabajo con artistas invitados, y la presentación oficial y exposición callejera de las obras de todos los artistas participantes”, afirma.

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Noelia García Leal, ha reiterado, una vez más, su compromiso de “continuar trabajando en favor de la inclusión social de todas las personas. Para ello vamos a seguir desarrollando proyectos, como los que ya estamos haciendo y en coordinación con las distintas entidades que representan a los colectivos sociales, que nos permitan seguir haciendo de Los Llanos un municipio cada vez más accesible igualitario”.

Mientras que desde Karmala Cultura, su representante, Tamara Avidad , así como la técnico de Karmala Social, Stefania Mucci, no han dudado en aclarar que “que la fotografía en este proyecto no es tan importante como producto final, sino como proceso creativo. Por esta razón, se impulsa a los participantes a expresar sus creatividades libremente sin miedo al juicio y al error. Desde este enfoque no hay fotos buenas ni fotos malas, todas las fotos nos cuentan algo y pueden ser evocativas de recuerdos, vivencias, emociones y expresar nuestro propio punto de vista”.

Por último, desde el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane se recuerda que como ya se ha hecho en las pasadas ediciones “una vez concluyan los trabajos se expondrán, por las calles del municipio, todas las obras artísticas de los participantes con el fin de que todos podamos disfrutar de su creatividad”.