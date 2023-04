CC dice que “el Ayuntamiento de Los Llanos está obligado a devolver 1.315.000 euros” de una subvención del Servicio de Empleo y a pagar “una sanción de 53.000 euros”

Coalición Canaria (CC), en una nota prensa, señala que “el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane está obligado a devolver 1.315.000 euros de una subvención de 6.800.000 euros concedida por el Servicio Canario de Empleo para la contratación de personal desempleado durante el año 2022”. Añade que “a la devolución de esa cantidad se tiene que sumar una sanción de 53.000 euros en concepto de intereses de demora, ya que no sólo no aprovechó la subvención concedida, sino que además no devolvió en tiempo y forma el dinero que no utilizó en contratar desempleados”.

Indica que “la nota de prensa remitida ayer (lunes) por la alcaldesa Noelia García no deja de ser un intento desesperado de eludir responsabilidades y ponerse la venda antes de la herida a sabiendas de que esta información se iba a hacer pública”.

“Cabe señalar”, añade, “que las condiciones de los planes de empleo fueron las mismas para los tres ayuntamientos del Valle y que tanto el Ayuntamiento de Tazacorte como el de El Paso ejecutaron el total de la subvención recibida, mientras que el Ayuntamiento de Los Llanos ha tenido que devolver con recargos el 20% de la cantidad que recibió para la contratación de personas desempleadas”.

Apunta que “mientras en otros ayuntamientos se trabaja para no desperdiciar ni un solo euros de las ayudas, en Los Llanos la desidia y la desorganización que reina en el grupo de Gobierno le cuesta dinero a las arcas municipales, pero no se aprecia la más mínima autocrítica”.

Señala que “ahora, para poder hacer frente al pago de 1.368.000 euros entre principal e intereses de demora, Noelia García ha tenido que quitar 1.200.000 euros de una partida que tenía como finalidad la contratación de servicios a empresas y profesionales del municipio y 168.000 euros de partidas destinadas al pago de nóminas y seguridad social”.

“Nos falta por conocer a quién le echará la culpa en esta ocasión, porque esta vez no puede culpar a quienes gobernaban hace doce años, ni tampoco al Gobierno que le ha dado la subvención”, concluye.