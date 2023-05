IUC vota en contra de una modificación presupuestaria en Los Llanos “contraria a la normativa” del Ministerio de Hacienda

Izquierda Unida Canaria (IUC) en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane votó este pasado lunes, 2 de mayo, en contra de la modificación presupuestaria, propuesta por el grupo de Gobierno del PP, “saltándose así el orden legal de pagos establecido, optando no por pagar las deudas más antiguas sino las que se considera desde el grupo de Gobierno”, informa en nota de prensa.

“Todo ello amparándose en la suspensión de las reglas fiscales. Por lo cual, esta formación política está valorando presentar reclamación a dicha modificación”, dice.

“El propio Ministerio de Hacienda publicó unas preguntas frecuente sobre las dudas que acarreaba esta suspensión, siendo una de ellas la cuestión sobre el uso del superávit, señalando literalmente que ‘el superávit de los entes territoriales se debería destinar a la obligación de atender o cancelar la cuenta 413, al pago a proveedores de modo que se cumpla con el plazo máximo establecido en la normativa de medidas de lucha contra la morosidad, así como a financiar déficits durante la suspensión, con eso se evita el incremento neto de endeudamiento necesario para financiar aquellos. A estos efectos, hay que tener en cuenta que, en todo caso, el cumplimiento de las obligaciones de atender la cuenta 413 y cumplir con el plazo máximo de pago a proveedores no está afectado por la medida de la suspensión”.

Para Mariela Rodríguez, concejala de IUC, “con el informe de Intervención en la mano obviamente sólo cabe votar en contra. Con mi voto no me voy a responsabilizar de la gestión del grupo de Gobierno”, afirmó durante el Pleno. “Y no se trata, como quieren hacer ver, de que me oponga al pago a proveedores, es que hay un orden para hacerlo, conforme a la Ley, que señala que hay que ir pagando primero las deudas más antiguas”

“Esto es sólo un ejemplo más de la gestión presupuestaria y del funcionamiento del Ayuntamiento, trasladándose luego a los medios de comunicación una información ambigua o directamente confusa,” señaló Rodríguez, y agregó que “recordemos, además, que el Ayuntamiento cuenta con una empresa externa en el área económica, una persona contratada por el grupo de gobierno como personal de confianza en el mismo ahora, más los técnicos del ayuntamiento”.

“No se puede anunciar la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito como si fuera el pago inmediato de facturas, cuando no hay dinero para abonarlas. No se puede hablar de devolución de una subvención sin mencionar que los intereses que se han de pagar es por mala gestión de dicha devolución en plazo voluntario y ni siquiera consultar cómo hacer esa devolución correctamente para no generar tal volumen de intereses”, añade la concejala de IUC.

Desde IUC apuntan que “el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane no cumple con el periodo medio de pago a proveedores, no responde a los oficios remitidos por otras administraciones, ni a escritos de vecinas y vecinos, pero siempre la culpa es de la oposición por preguntar o de otras administraciones por no transferir fondos sin documentación justificativa, pero nunca de una gestión que desde hace años se les viene advirtiendo que no tiene ni planificación, ni procedimientos, y no es consecuencia ni de la erupción volcánica, ni de la Covid-19, sino de no prestar atención al uso y destino de los fondos públicos”.