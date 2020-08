El PP pide al Gobierno local de Los Sauces “medidas de seguridad estrictas” para la ‘II Feria de Saldos’

El Partido Popular (PP) de San Andrés y Sauces, a través de su portavoz, Luis Abreu, ha pedido al equipo de Gobierno del Ayuntamiento que “celebre la II Feria de Saldos en el municipio con unas medidas de seguridad estrictas, que garanticen que no se va a poner en riesgo a ninguno de los participantes ni de los asistentes”, indica en una nota de prensa. Además, recuerda “la importancia de que se tome la temperatura en la entrada de la Feria, la limpieza de las manos con gel hidroalcohólico, y el uso obligatorio de la mascarilla en todo momento”. También solicita al Ejecutivo local que “reconsidere parte del programa como las actividades para los niños, porque estamos en un momento en el que los contagios no dejan de crecer, y no podemos permitirnos bajar la guardia en ningún momento, y menos ahora”.

Por su parte, el portavoz del PP explica que “en estos momentos tan complicados para los comerciantes esta acción debe ir acompañada de diferentes campañas de publicidad a lo largo del tiempo, que ayuden a posicionarse a los comerciantes de la zona, y que no solo se quede en un apoyo durante una semana al año”.

Por último, Abreu pide a los ciudadanos que sean responsables, “porque nos estamos jugando mucho, y si queremos que este tipo de Ferias se sigan celebrando debemos cumplir con todas las normas de seguridad”.