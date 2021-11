Santa Cruz de La Palma abre el plazo de inscripciones para la primera Escuela Infantil Municipal

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma abre este 15 de noviembre la solicitud de plazas para la primera Escuela Infantil Municipal (EIM) de la capital insular, una medida que quiere acelerar la apertura de este servicio en una apuesta por las políticas públicas para contribuir a mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral y la igualdad de oportunidades de los vecinos y vecinas, se informa en nota de prensa.

La concejala de Educación, Melissa Hernández, pone en valor “el esfuerzo y compromiso del Ayuntamiento para desbloquear este servicio y acelerar el proceso de matriculación. Tras un camino tortuoso, de varios años y numerosas dificultades, este equipo se había marcado como prioridad abrir un recurso educativo fundamental para apoyar a las familias, apostando por un servicio público de calidad, seguro y que, además, impulse el desarrollo global de las capacidades y el proceso de aprendizaje de los niños y niñas durante los primeros años de edad, tan importantes en estas etapas del desarrollo”.

La Escuela está ubicada en la calle El Galión, junto al CEIP Anselmo Pérez de Brito, y será la primera de titularidad municipal en Santa Cruz de La Palma. Ofertará inicialmente un total de 30 plazas para niños y niñas de 0 a 3 años, 9 menos de la capacidad del centro, un ratio provisional que se aplica en cumplimiento de los actuales protocolos sanitarios del Gobierno de Canarias para este tipo de prestaciones públicas.

Las plazas se distribuirán en tres aulas por grupos de edad y, mientras estén vigentes las restricciones sanitarias, serán 5 para bebés de entre 4 meses y un año de edad; 10 para menores de 2 años y 15 más para niños y niñas de entre 2 y 3 años. Además, el centro contará con 30 plazas de permanencia de tarde y otras 30 de acogida temprana e incluirá servicio de apoyo y asesoramiento a progenitores y tutores, con programas de participación para familias, actividades complementarias a la propuesta pedagógica y educativa, y un programa de iniciación al inglés.

El plazo de preinscripciones estará vigente del 15 al 30 de noviembre y las solicitudes se podrán presentar en el Registro municipal o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Las listas provisionales se publicarán en el tablón de anuncios y en el portal web municipal, tras lo que se abrirá un periodo de alegaciones de 10 días hábiles. Las listas definitiva y de reserva se publicarán tras este plazo junto a la fecha de apertura del periodo de matrícula.

Tendrán prioridad para la obtención de plaza las familias empadronadas en el municipio, aquellas con escasos recursos económicos, las monoparentales que trabajen y no cuenten con redes de apoyo, aquellas en las que uno de los tutores no trabaje pero no pueda hacerse cargo del niño o niña por razones de discapacidad, enfermedad o medida judicial, así como las y los menores en riesgo de desprotección.

La documentación necesaria que tendrán que adjuntar a su solicitud las personas interesadas, los criterios de admisión, las cuotas y las bonificaciones previstas se pueden consultar en https://sede.santacruzdelapalma.es/publico/procedimiento/SEIM

Según los datos del INE, Santa Cruz de La Palma cuenta actualmente con una población de 0 a 3 años de 324 personas. Hasta este momento, en el municipio solo existía una escuela infantil pública, específicamente dirigida a las familias en situación de vulnerabilidad social de la Isla y gestionada por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias.

Cabe recordar que la Educación Infantil de primer ciclo (de 0 a 3 años) no es obligatoria, conforme establece la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.