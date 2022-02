CC lamenta “la falta de diálogo” del grupo de Gobierno de la capital para aprobar el presupuesto

Coalición Canaria de Santa Cruz de La Palma lamenta en un comunicado "la falta de diálogo del grupo de Gobierno del Ayuntamiento que ha aprobado el presupuesto de 2022 sin hacer el más mínimo gesto para dialogar y alcanzar un acuerdo con la oposición".

“Este año, cuando seguimos arrastrando los efectos de la pandemia y cuando tenemos que afrontar una nueva realidad en la isla marcada por el volcán, era el momento de sacar adelante un presupuesto con el apoyo de todo el arco municipal”, explica en portavoz nacionalista, Tony Acosta, “pero lo que hemos encontrado en el grupo de Gobierno es ausencia de diálogo y ninguna intención de acercar posturas”.

Remarca que "el presupuesto es el documento más importante para el Ayuntamiento, ya que es el que marca los objetivos de un municipio, y debería estar abierto a las aportaciones de todos porque así se completa y mejora. Es lo que se hace en muchos ayuntamientos, pero en Santa Cruz de La Palma el presupuesto es solo un montón de números sobre los que no se quiere debatir”.

“A falta de programa de gobierno que nunca nos han dado, esperábamos encontrar en este documento soluciones para los problemas que arrastra la capital y poder debatir sobre los proyectos faraónicos que proyecta el grupo de Gobierno con los que tememos que endeudarán de nuevo al Ayuntamiento mientras desatienden el día a día de la ciudad”, añade el portavoz de CC.

CC muestra "su preocupación no solo por los proyectos del presupuesto de 2022, sino por la baja ejecución del presupuesto del año pasado, con capítulos importantes en los que solo se gastó el 15% o menos de lo presupuestado y numerosas partidas en las que no se gastó ni un solo euro. Es dinero que por falta de gestión no se invirtió en obras y servicios, dinero que no llegó a las empresas del municipio para generar empleo y economía”, advierte Tony Acosta.