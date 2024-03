El dramaturgo Antonio Tabares destaca en el pregón “la honesta sencillez” de la Semana Santa de Santa Cruz de La Palma

Cientos de vecinos y vecinas acompañaron este lunes, 18 de marzo, al dramaturgo palmero, Antonio Tabares, en la lectura del pregón con el que se inician los actos más señalados de la Semana Santa de Santa Cruz de La Palma, que desde 2024, está catalogada como Fiesta de Interés Turístico de Canarias por parte del Gobierno autonómico, se indica en una nota de prensa del Ayuntamiento de la capiltal.

La Corporación municipal, junto a diferentes autoridades insulares y regionales, asistieron a la iglesia de San Francisco, que desde las 20:00 horas acogió al público asistente para escuchar la reflexión y las palabras del periodista nacido en la capital palmera, y que en la actualidad “es un referente de las artes escénicas de Canarias en su faceta como escritor”, se señala en la nota.

La bienvenida corrió a cargo del párroco de San Francisco, Óscar Luis Guerra, quien además dio paso a la actuación musical de miembros de la Escuela Insular de Música, previa a la presentación que el director de la Escuela Municipal de Teatro Pilar Rey, Carlos de León, realizó del dramaturgo Antonio Tabares.

En su pregón, Tabares habló de su relación personal con la Semana Santa capitalina, “que no es, ni puede serlo, una celebración pretenciosa o grandilocuente, sino que precisamente halla su valor en la honestidad de su sencillez. Esa sería mi principal invitación a la Semana Santa de Santa Cruz de La Palma: continuar siendo fiel a sí misma, no aspirar a ser lo que no es. Y esta no es una invitación al conservadurismo, sino al contrario, a asumir sin complejos los valores que atesora, que son muchos, y hacer gala de ellos”.

Esta invitación en forma de lectura y reflexión, se apunta en la nota, precede a una de las actividades divulgativas de mayor peso en la programación diseñada por la Concejalía de Cultura que coordina Alberto Perdomo, como es la presentación, este martes, 19 de marzo, a las 20:30 horas en el Hospital de Dolores, de la restauración y recuperación del Cristo Resucitado en el Hospital de Nuestra Señora de Los Dolores. Antes, tendrá lugar un concierto a cargo del alumnado de la Escuela Insular de Música de La Palma en la iglesia de Santo Domingo.

Antonio Tabares, periodista y dramaturgo

Antonio Tabares (Santa Cruz de La Palma, Canarias, 1973), se explica en la nota, es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Con su primer texto, La sombra de don Alonso, obtuvo en 2002 el premio Domingo Pérez Minik de la Universidad de La Laguna.

Con posterioridad ha escrito una veintena de textos teatrales de distinta extensión que en su mayoría han sido estrenados. De formación básicamente autodidacta, ha participado de manera ocasional en talleres de escritura teatral con José Luis Alonso de Santos, Paloma Pedrero, Alfonso Plou, José Ramón Fernández o Ignacio Amestoy.

En 2007 participó en el primer programa de fomento de la literatura dramática del Centro Dramático de Aragón. Fruto de este programa fue Una hora en la vida de Stefan Zweig, estrenada primero en su traducción gallega por la compañía Lagarta Lagarta y con posterioridad en la sala Beckett de Barcelona bajo la dirección de Sergi Belbel, y galardonada con el premio Escenarios de Sevilla a la mejor autoría.

Con La punta del iceberg logró el Premio Iberoamericano Tirso de Molina en 2011. Estrenada por la compañía Delirium Teatro con dirección de Severiano García, obtuvo el premio Réplica a la Mejor Autoría Teatral. Posteriormente fue estrenada en el Teatro de La Abadía de Madrid bajo la dirección de Sergi Belbel y obtuvo la nominación a los Premios Max en la categoría de Mejor Autoría Teatral.

La punta del iceberg ha sido traducida al inglés, rumano, serbio, esloveno e italiano y llevada al cine por David Cánovas.

Otros títulos de su autoría son Los mares habitados (en colaboración con Irma Correa y Orlando Alonso), Lo que tú y yo siempre habíamos deseado para nuestra vejez (galardonada con el premio Dramaturgo José Moreno Arenas y estrenada en 2021 con el título de La buena vecindad), El mar y las estrellas (escrita conjuntamente con Jose Padilla e Irma Correa y coordinación dramatúrgica de José Ramón Fernández), Libros cruzados (presentada en lectura dramatizada en su traducción griega en el Instituto Cervantes de Atenas), Tal vez soñar, Proyecto Fausto (premio Réplica a la Mejor Autoría Teatral) y La inmortalidad.

Asimismo es autor del libreto de la ópera María Liberata, con música de Alberto Roque Santana, aún inédita.

Entre 2011 y 2019 fue coordinador de la Biblioteca de Teatro Antonio Abdo.

La programación Semana Santa 2024 de Santa Cruz de La Palma se puede consultar en este enlace.