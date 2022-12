NC vota en contra del presupuesto de Santa Cruz de La Palma por “conservador” y “nada ilusionante”

Nueva Canarias en Santa Cruz de La Palma ha emitido un voto negativo al presupuesto de 2023 y denuncia “la baja ejecución del presupuesto anterior (2022), y presentando, además, sus enmiendas al nuevo ejercicio presupuestario”, informa en nota de prensa.

En este sentido y, respecto a esa “baja ejecución presupuestaria”, la formación cuestiona que “del crédito total de 34 millones del presupuesto de 2022, tan sólo se han comprometido créditos por un total de 20 millones. Un grado de ejecución muy bajo, lo mismo que ocurrió en el 2020 y 2021”.

“El presupuesto municipal es el que nos sirve para hacer frente a la mejora de los servicios públicos, atender a las familias con un mayor grado de necesidad y ejecutar las inversiones para mejorar nuestro municipio y, al mismo tiempo, crear actividad económica que genere empleo”, dice, y recuerda que “en el año 2020 quedaron sin ejecutar 4.800.000 millones; en 2021, 9.300.000 millones y en este 2022, continuaron disponibles 11.000.000 millones”.

“En el Capítulo IV de Transferencias corrientes (ayudas y subvenciones) se ha ejecutado el 38,7% de lo programado y en este mismo capítulo, de 1.100.658 previsto para ayudas a familias, Plan Concertado, pago de alquiler y otras necesidades básicas, ayudas alimenticias, etc., se han dejado de gastar 380.640, y todo esto con una crisis económica y social ocasionada primero, por la pandemia y segundo y como agravante, la erupción volcánica y la guerra de Ucrania, que actualmente afecta a familias y al propio tejido empresarial de nuestro municipio. En el año 2020, el 20% que había disponible para las personas se dejaron de conceder y en el año 2021, el 26% no llegó a las familias que así lo necesitaban”, asegura.

“En el Capítulo VI de Inversiones Reales, francamente es llamativo y preocupante. En el año 2022, de los 15.327.945 sigue sin ejecutarse un 37%. Pero si nos vamos a presupuestos anteriores, vemos que de las inversiones del año 2020 se ejecutó un 53,49% y en el año 2021 la ejecución fue del 35%”, subraya.

“Por tanto, todas las inversiones que podrían crear economía y empleo, no llegan. El gobierno PP-PSOE o PSOE-PP, andando, demuestran el camino de la buena o mala gestión, precisamente, en la ejecución de los presupuestos”, señala.

Asimismo, Nueva Canarias presentó sus enmiendas al nuevo presupuesto, destacando que “es necesario crear una partida de 40.000 euros destinada a obras de mejora para accesibilidad y eliminación de las barreras que desde el año 2017 aparecían en los presupuestos municipales como idea de NC y que se ha eliminado, además de otra de 160.000 euros para estudio y mejora de la brecha digital y destinar 600.000 a un Plan de Empleo Municipal, atendiendo a las características de nuestro municipio”, propone.

“La creación de una partida de 200.000 euros para la rehabilitación y recuperación del inmueble de El Electrón e incrementar en 300.000 una partida de 50.000 euros que había sido incluida como propuesta de Nueva Canarias para la mejora y acondicionamiento de los barrios del municipio”, añade.

Por el contrario, la formación solicita “aminorar la partida destinada a Fiestas de Carnaval (240.000), lo que permitiría crear una partida de apoyo al tejido empresarial de 100.000 euros”, apunta.

Finalmente, también propone que “se aminoren una serie de partidas relativas a regatas, y otros gastos diversos para, así, alcanzar los 50.000 euros necesarios para la partida de presupuestos participativos, que ha sido eliminada, y 3.000 euros para el Consejo Local de la Mujer”.

La concejala de Nueva Canarias, Maeve Sanjuán Duque, señala que “estas enmiendas son lo que Nueva Canarias considera ejes en sus políticas de acción: como son garantizar la Ley de Igualdad para las personas con diversidad funcional, algunos de los principales objetivos de la Agenda 2030, tales como la erradicación de la pobreza, la disminución de las desigualdades, la participación ciudadana, así como otros aspectos relacionados con la puesta en valor de nuestro patrimonio como reclamo turístico o el fomento de las ayudas destinadas a las empresas del municipio que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad por los acontecimientos recientes”.

Con respecto al presupuesto presentado para el año 2023, indica que “sin entrar a detallar sus capítulos de ingresos y gastos técnicamente, sí hay que decir que cuando la mayoría de ayuntamientos en la Isla anuncian sus mejores presupuestos, Santa Cruz de La Palma baja de 25 millones a 23 millones. Son unos presupuestos totalmente conservadores y nada ilusionantes. Unos presupuestos de supervivencia con menos problemas para su ejecución. Probablemente para gestionar este presupuesto no se necesitaría tanto concejal/a con dedicación total o parcial, no existe ninguna dificultad en los mismos, son unos presupuestos para no complicarse la vida, donde aumentan los gastos en el Área 3 de 'Producción de bienes públicos de carácter preferente' (gastos relacionados con ocio,cultura, deporte, tiempo libre...) que aumenta un 16,47% con respecto al presupuesto del 2022”.

La concejala de NC mostró su preocupación “por Santa Cruz de La Palma”, expresando que “nos asalta la incertidumbre de no saber cuál es el rumbo que marca el futuro de nuestro municipio y cómo podemos recuperar tantos años de inversiones no ejecutadas, de presupuestos que no tienen como objetivo mejorar la vida de nuestra gente, sus barrios, el empleo, la vivienda, el protagonismo de las personas jóvenes, la presencia de nuestros mayores o fomentar la participación de la ciudadanía”. “En definitiva, lo que representa la vida con mayúscula de un municipio, sus oportunidades y bienestar”, concluye.