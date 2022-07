Nueva Canarias vota en contra de la subida del agua en la capital

Nueva Canarias (NC) en Santa Cruz de La Palma, en una de prensa, muestra su “rechazo y preocupación por la aprobación en el pleno de la subida de la tasa del agua en el municipio, que tendrá un incremento del 8,73% en el suministro de agua de consumo y de un 35% en alcantarillado y depuración, solicitada por la empresa que presta el servicio, Canaragua Concesiones, SA”.

En este sentido, añade, y “dado que Nueva Canarias está en contra de esta subida de tasas”, la portavoz en el Ayuntamiento, Maeve Sanjuán, ha solicitado, “en dos ocasiones, la retirada del este tema, tanto en la Comisión Informativa previa al Pleno, como en el mismo, celebrado en la tarde de este jueves, solicitud que fue rechazada por el gobierno capitalino (PSOE-PP)”.

La representante de NC, Maeve Sanjuán Duque, ha solicitado “una comisión específica para tratar este tema tan decisivo para la vida de las personas y, así, aplazar su decisión, después del oportuno estudio y las respuestas exhaustivas”.

En la nota se apunta que, “para empezar, la comisión de seguimiento del contrato no se ha reunido nunca, por lo menos en los últimos seis años, órgano que habría sido fundamental para debatir y aclarar cuestiones respecto a la subida de la tasa”.

En primer lugar, añade, “habría sido necesario aclarar cuestiones relativas a al personal, ya que el informe que presenta la empresa recoge la existencia de una plantilla de trece trabajadores”. La concejala de NC se pregunta “si esta plantilla es la mínima exigida como recoge en contrato para prestar el servicio o está sobredimensionada”.

En cuanto a “los gastos que manifiesta la empresa, también se señala la existencia de una flota de 10 vehículos, lo que significa que, al margen del personal administrativo, se posee casi un vehículo por trabajador, otra cuestión que precisa algunas aclaraciones respecto a la necesidad de una flota tan amplia”.

Finalmente, “tampoco conocemos los ingresos de los años 2017, 2019, 2020 para valorar si ha habido beneficios que puedan compensar el año 2021”.

La concejala de Nueva Canarias, Maeve Sanjuán Duque, señala que “no es el momento de subir el coste del agua porque estamos en una situación económica muy difícil con la inflación disparada (10,2%), lo que significa un esfuerzo más para las familias que se suma a la subida del gas, de la luz, de la cesta de la compra, más aún cuando el Ayuntamiento ha vuelto a retomar la tasa de la basura para aquellas personas que estaban exentas de pagar por una serie de criterios”.

“Conviene señalar, también”, indica, “que el informe presentado por la empresa está basado en una serie de gastos de proveedores, y no se recoge el hecho de que desde el 1 de junio del presente año, Canaragua está comprando el agua al Consejo Insular, por lo que el precio de compra de agua no es igual que comprar a proveedores privados, hecho que, ha sido reconocido por el alcalde pero que sin embargo no se traduce en una exigencia a la empresa para un nuevo estudio”.

Para Nueva Canarias “podría ser una solución puntual y hacerse sin problema, subvencionar los gastos del servicio en estos difíciles momentos sociales, teniendo en cuenta que en la modificación de crédito aprobada en el mismo Pleno, se recoge un gasto de 220.000 en renting y vehículos y otro importe de 60.000 euros para arreglos en el césped del campo del Club Deportivo Mensajero, es decir un total de 120.000 euros en este 2022” .

Mientras, concluye, “se hace necesario un estudio que permita la aplicación de una tarifa más justa, abonando una tasa superior aquellos que tengan un mayor consumo”.