Tijarafe aprueba el presupuesto “más social para paliar la crisis de la COVID-19”

El Ayuntamiento de Tijarafe aprobó este jueves, 20 de agosto, en pleno ordinario, el presupuesto de este año 2020, que asciende a un total de 6.811.010,93 euros -128.500 euros más que en el pasado presupuesto inicial-, y que trata de cubrir “las necesidad básicas de los vecinos en esta situación producida por la COVID-19”, se informa en nota de prensa.

Este nuevo documento, que contó con los votos a favor del grupo de Coalición Canaria y del grupo Socialista y la abstención del grupo Popular, busca “adaptarse a las circunstancias impuestas por la pandemia, creando nuevas partidas para hacer frente a las necesidades sanitarias y de prevención, de apoyo al comercio local y con el compromiso firme de la sostenibilidad medioambiental, dedicando para ello más de un 10% del presupuesto”, explican.

En concreto, la partida dedicada a gastos de personal, reflejada en el Capítulo I, se ha incrementado con respecto al año anterior un 17%, debido al aumento de empleados en los centros sociosanitarios del municipio y la contratación de nuevo personal para reforzar servicios, durante la pandemia. En referencia al Capítulo II (gastos corrientes), se ha producido una ligera reducción con respecto al año anterior, a pesar de haber creado partidas nuevas, como puede ser la de sanidad -inexistente hasta el momento y la cual es de vital importancia para paliar los efectos de la situación actual-, o la creación del portal de promoción empresarial, con el que se pretende ayudar al pequeño empresario del municipio. Asimismo, tanto la partida de fiestas como la de cultura, también han sufrido una disminución en sus números, estableciendo cuantías que permitan seguir apostando por este sector, conforme a las previsiones de este año y siempre y cuando su desarrollo sea posible.

A pesar de las dificultades presupuestarios, se mantiene y se amplía el apoyo a las instituciones y convenios vinculados al tercer sector y se incluye el coste de la creación de la Oficina de Turismo y el de la apertura del gimnasio municipal. Además de ampliarse la partida de telecomunicaciones.

Asimismo, algunas de las partidas contenidas en el Capítulo IV (transferencias corrientes), se han actualizado con los costes reales que suponen hoy en día y otras se han creado, como es el Programa de Productos de Primera Necesidad o las ayudas empresariales post COVID-19. Ambas líneas son fundamentales en el momento de dificultad que se atraviesa para apoyar al tejido comercial y para garantizar las necesidades básicas de los vecinos y vecinas. Además, para cubrir mejor las necesidades de los estudiantes, se ha aumentado la partida de ayudas para la adquisición de material escolar.

Respecto a las inversiones reales, contempladas en el Capítulo VI, se ha producido una disminución de casi un 6%, respecto al pasado año. En este capítulo se recogen fundamentalmente inversiones finalistas vinculadas a subvenciones concretas, viéndose muy mermada la inversión propia, prácticamente limitada a la cofinanciación de estos proyectos. Este nuevo presupuesto contempla también la incorporación de la sala de fisioterapia, de reciente apertura, así como la central transformadora de Bellido (666.746€), la repotenciación del casco urbano y zona de Miranda (177.358,35€) o las actuaciones de ahorro energético y sostenibilidad medioambiental, por importe de 657.242,39€.

La redacción de este presupuesto se ha realizado teniendo en cuenta los ingresos, el Capítulo II (impuestos indirectos) ha sido el que ha experimentado una mayor reducción en su cuantía, debido a los efectos que la COVID-19 ha tenido sobre el Bloque Canario de Financiación (BCF). No obstante, conforme a la previsión inicial, donde se estimaba una reducción del 54%, a día de hoy se estima una reducción menor, consistente en un 34%. También es importante destacar la aportación que supone para el Capítulo VII (transferencias de capital) la subvención del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), por importe de 425.000 euros, para las actuaciones de movilidad de dentro del municipio de Tijarafe. Además, el remanente de tesorería sigue siendo una cantidad importante, al suponer más de 1 millón de euros. Sin embargo, aparte del mantenimiento de los servicios propios del Ayuntamiento, a nivel general, la mayor parte de estos ingresos, consisten en financiación afectada para inversiones o proyectos finalistas que no pueden ser dedicados a otros fines. Con lo que la capacidad de maniobra con respecto a la financiación de nuevas inversiones se reduce a la mínima expresión.

Diana Lorenzo, concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Tijarafe, indica “no ha sido nada fácil sacar adelante un presupuesto en el que comenzábamos a trabajar a principios de año y cuya preparación y redacción se vio paralizada por una situación sobrevenida, como fue el avance de la COVID-19. No obstante, resultaba absolutamente prioritario dar salida a las necesidades de los tijaraferos, labor que complicaba la incertidumbre de estos últimos meses, en cuanto a los ingresos con los que contaría esta administración. Incluso, hoy, la situación sigue siendo incierta. Ahora, con este documento económico ya aprobado, es momento de seguir hacia delante, trabajando y avanzando en proyectos pendientes, no sin sentir cierto pesar por no haber conseguido su aprobación unánime, tras intentar trabajar de manera unida y coordinada”.

Marcos Lorenzo, alcalde del municipio, señala “agradecemos sinceramente el esfuerzo y compromiso, tanto del grupo Popular como del grupo Socialista, en el estudio de este presupuesto y en la elaboración de estas enmiendas y otras sugerencias, que, sin duda, redundarán en beneficio de todos los tijaraferos. Por otra parte, como ya se explicó en anteriores reuniones, lamentamos que las actuales circunstancias nos impidan disponer de un margen de maniobra mayor para poder continuar mejorando y ampliando estas y otras propuestas, que confiamos poder llevar adelante en próximos ejercicios”, y añade “consideren este borrador de presupuesto la suma de las mejores aportaciones de todos los grupos políticos que conformamos la corporación del Ayuntamiento de Tijarafe, así lo consideramos todos”.