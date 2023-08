El PP muestra su “sorpresa” tras conocer que Gobierno de Tijarafe se gastó 307.000 euros en las Fiestas Patronales 2022

La portavoz del PP de Tijarafe, Dácil Pérez González, ha mostrado “su sorpresa después de conocer que el equipo de Gobierno de Tijarafe se gastase 307.000 euros en las Fiestas Patronales 2022”, indica en una nota de prensa. “Un derroche que no nos parece razonable, y del que, desgraciadamente aún a día de hoy estamos pagando las consecuencias, y está provocando que las cuentas de las áreas de Cultura y Fiestas presenten un saldo negativo”, añade.

Pérez González recuerda que “llevamos desde principios de año preguntando a los nacionalistas por este asunto. Es decir, desde antes de acabar el mandato pasado, hemos solicitado está información al mismo grupo que gobierna hoy Tijarafe. Lamentablemente es ahora, casi 8 meses después, cuando por fin nos ofrecen esta información”. Ante este hecho, afirma, “le recordamos al grupo de Gobierno que estas solicitudes deben ser resueltas en los cinco días naturales siguientes a su presentación”.

Remanente

Por otro lado, la portavoz del PP señala que desde su grupo “no pueden oponerse, por responsabilidad con los vecinos, a que se inyecten, procedentes del remanente, 50.000 euros tanto en el área de Cultura, como otros 50.000 euros en el área de Fiestas, porque entendemos que si no se aprueba no habrá fondos para celebrar el centenario de la Danza del Diablo, este año”. Asimismo, se apunta en la nota, “los populares han hecho rectificar al Gobierno con algunas partidas de crédito comprometido que no podrán cubrir con remanente, como era su idea inicial, y les han recordado que deben ser modificados en el presupuesto inicial. ”El PP propuso incrementar hasta los 500.000 euros, con el remanente, las ayudas a los afectados por el incendio, pero no será posible“.

Por último, desde el PP de Tijarafe aseguran que “vamos a seguir trabajando en la línea marcada de sumar, aportar y trabajar para que el municipio siga creciendo. Pero también seguiremos fiscalizando las acciones del grupo de Gobierno, como una de nuestras obligaciones como oposición”.