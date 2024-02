El PSOE rechaza los presupuestos de Tijarafe por “falta de ambición y credibilidad”

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Tijarafe, se indica en una nota de prensa del PSOE, ha votado “en contra de los presupuestos de 2024, que llegan tarde y mal, y reflejan una visión plana del municipio, con el objetivo de mantenerlo en el estado de letargo en que se encuentra”. Así lo ha puesto de manifiesto, se apunta en la nota, el portavoz el Grupo Socialista, Alejandro Rocha, quien subrayó que, “tras el estudio y análisis de las cuentas, nos hemos encontrado con un documento sin ambición, sin hambre de futuro y cuyo único fin parece ser la gestión del día a día, sin encontrar en él proyectos que revitalicen y dinamicen Tijarafe”.

Rocha critica “la arraigada costumbre en la gestión de Coalición Canaria de presentar los presupuestos con retraso”. Hábito al que “se añade una nueva capa de ironía con la reciente inclusión del Partido Popular en el Grupo de Gobierno municipal, que durante su etapa en la oposición criticaba la falta de diligencia en la presentación oportuna de las cuentas y ahora se ha sumado al club de los retrasos presupuestarios”.

El dirigente socialista señala que los presupuestos municipales son, “para no variar, marca Coalición Canaria. Si alguien tenía esperanza de que con la entrada del PP al Grupo de Gobierno cambiarían las cosas, la realidad es que todo sigue exactamente igual, salvo que se ha inflado el coste de los sueldos que perciben y que pagan nuestros vecinos y vecinas”. “Es más”, señaló que “los populares ni siquiera hicieron uso de su turno de intervención en el pleno más importante del año, lo que pone a las claras cómo se han camuflado y hecho uno con las políticas regresivas de CC”.

“Nos encontramos ante un PP que se ha convertido en la marca blanca de CC; un PP que no respeta ni su futuro, ni su presente, ni su pasado. No respeta su pasado, porque en este documento no se ven reflejadas las propuestas que otros años Dácil Pérez y Abel Martín habían presentado. ¿Dónde está la auditoria a la red de aguas que ustedes mismo pidieron hace unos meses? No respeta su presente, porque su entrada al Grupo de Gobierno no ha supuesto ningún cambio tangible en la realidad de Tijarafe y no respeta su futuro porque lo han hipotecado pactando con Coalición Canaria a cambio de un salario, tras estar meses diciendo que jamás pactarían con ellos. La entrada del Partido Popular al Grupo de Gobierno debería haber marcado un cambio, una ruptura con las prácticas ineficientes del pasado. Sin embargo, ha sido absorbido por las mismas dinámicas y vicios que tanto cuestionaba a cambio de un sueldo, convirtiéndose en Coalición Canaria 2.0”.

Alejandro Rocha indica además que el presupuesto no “es creíble. Nos cuesta creer que lo presupuestado en fiestas y cultura sea una cifra plausible, sabiendo el gasto que realizan siempre en estas áreas”. El concejal socialista recordó que en el año 2023, “pese a que se había suspendido la gran mayoría de los actos de las Fiestas Patronales y se suplementaron con 100.000 euros del remanente, estas partidas se encontraban en negativo. Es grave que hagan un presupuesto irreal y ficticio, sabiendo que el papel lo aguanta todo. Ya nadie se cree sus presupuestos, bueno sí, el PP, que antes no se los creía y ahora estampan su firma en ellos”, agrega.

El Grupo Socialista presentó una serie de enmiendas a las cuentas de 2024 para “fortalecer su componente social, que salvo una de ellas, la destinada a incrementar la financiación de las becas, se toparon con la actitud inflexible del Grupo de Gobierno, que ha mostrado una total falta de interés en establecer un diálogo constructivo con el Grupo Socialista”.

El líder de la oposición destacó “el rechazo de CC y el PP a la propuesta del PSOE de incorporar una partida para que se establezca un plus de nocturnidad para el personal sociosanitario del Ayuntamiento. Una medida de justicia, que busca reconocer la labor fundamental que este colectivo realiza en favor del bienestar de las familias de Tijarafe”, recalcó Rocha. Del mismo modo, el Gobierno de Tijarafe “rechazó incorporar una partida destinada a generar ayudas para el alquiler joven”.

Unas enmiendas, que como expone el Grupo Socialista, estaban dirigidas a construir “un presupuesto más justo y social, que respondiera a las necesidades reales de todos los tijaraferos y tijaraferas”.