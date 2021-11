No, no está a cámara rápida: el vídeo que capta la impresionante velocidad con que el volcán expulsa los gases

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha tenido que aclarar a través de sus redes que el vídeo que ha publicado del volcán de La Palma expulsando gases no estaba acelerado. En las imágenes, grabadas este sábado, se observa el edificio volcánico y su habitual columna de cenizas y gases saliendo del cono. Sin embargo, lo hace a una velocidad espectacular. Si los expertos no llegan a hacer esa aclaración, probablemente, los usuarios hubieran pensado que se trataba de un time-lapse, un recurso al que han recurrido en anteriores ocasiones. A lo lejos, se escucha el cantar de un pájaro que verifica que el vídeo no está manipulado. "Y un pajarito trina de fondo...la naturaleza siempre activa", señala una usuaria.

La dirección de la emergencia volcánica, en la actualización de la evolución del proceso eruptivo emitida en la mañana de este sábado, señala que, esta jornada, “no se podrá acceder" a la zona de exclusión por "vía marítima ni terrestre por la zona sur debido a la calidad del aire desfavorable”, informa el Cabildo de La Palma. Apunta que “el acceso por la zona norte sí está abierto”.

Estas medidas, reitera, pueden variar según las condiciones meteorológicas y la evolución del proceso eruptivo y vuelve a subrayar que "es importante informarse" sobre la evolución del volcán "a través de fuentes oficiales".