La conectividad en juego: líderes municipales frente a las realidades post-erupción y el futuro de nuestro pueblo

En el turbulento escenario post-erupción del volcán de Cumbre Vieja, se espera que nuestros líderes municipales no permanezcan ajenos a la realidad que enfrenta el pueblo. Con un 60% del territorio aislado, un 30% sepultado y la vital ruta Norte-Sur bloqueada, es imperativo abogar por soluciones que aseguren la conectividad y el futuro de la comunidad.

No es mi intención abordar el tema de los expropiados ni el de los políticos en busca de réditos. Tampoco hablaré de aquellos que se oponen a perder un gramo de su negocio o de los medios de comunicación que no han sido rigurosos en la información. Me centraré en explicar las implicaciones para el pueblo ante la no finalización de La Carretera.

La cancelación del tramo 2 de la Carretera de la Costa no ha sido la solución para el barrio de San Borondón. Al contrario, ha empeorado la situación. El tráfico que proviene del sur de Puerto Naos seguirá congestionando el área, y 130 viviendas cercanas a la carretera continuarán expuestas a condiciones peligrosas. Caminar por Samborondón, especialmente hacia el cementerio o el campo de fútbol, se convierte en un desafío ante una vía estrecha y peligrosa.

La situación no mejora en el centro del pueblo, donde el tráfico seguirá invadiendo calles como Primero de Mayo, Caballos Fufos, Felipe Lorenzo y Avenida Constitución. Cientos de viviendas y sus residentes se verán afectados, muchas de ellas ubicadas al borde de la carretera.

En cuanto al tramo 2 y su impacto en el barrio de Marina, hablamos de 3 fanegas de plataneras y cuatro viviendas a menos de 25 metros de la carretera. Esta es la realidad de la cancelación del tramo 2 de la Carretera de La Costa.

Lo que resulta desconcertante es cómo otros municipios, como Los Llanos de Aridane y El Paso, intervienen en asuntos que afectan directamente a nuestro pueblo sin solicitar nuestra opinión en decisiones de sus territorios.

No me siento influenciado por intereses externos y evito recurrir a un enfoque mediático populista para lograr avances políticos. Al mismo tiempo, respeto a los afectados y me esfuerzo por promover soluciones sensatas y beneficiosas para el bienestar de todos.

Juan Miguel Rodríguez Acosta, primer teniente alcalde de Tazacorte