En La Palma los datos son buenos, pero el virus está aún entre nosotros

España. La incidencia a 14 días está en 144´6 y la incidencia a 7 días ha subido un poco y está a 60´01. Es lo esperado, que se ralenticen la bajada o incluso que se detengan y suba. ¿Por qué? Porque ha aumentado la movilidad: ya no hay restricciones, nos juntamos más, viajamos más y suben ligeramente los contagios. Aun no podemos saber hacia dónde irá la curva. Hay que esperar al próximo lunes o martes para ver el efecto de la movilidad, sobre todo la de los fines de semana. Lo que se espera es que la curva deje de bajar e incluso que la curva de los positivos suba, aunque nadie sabe que sucederá con los contagios. No ocurrirá así la curva de hospitalizaciones, Ucis y fallecidos ya que la población “de riesgo” está prácticamente vacunada.

Diecinueve de cada veinte fallecidos por COVID en España tenían más de sesenta años.

Nueve de cada diez personas de más de sesenta años ya han recibido una dosis, y casi la mitad la pauta completa.

La cuarta ola está bajando. Nunca ha sido una gran ola. Son números que invitan a la esperanza.

Los datos en Canarias también siguen a la baja; lentamente. En La Palma los datos son buenos. Pero lo que sucedió esta semana en la isla nos recuerda que la pandemia sigue, que el virus está aún entre nosotros. Uno de los pacientes que estaba desde hace unos meses en la Uci falleció y se ha producido un nuevo brote en un centro educativo que afecta a las familias de los alumnos y aunque la isla tiene un tercio de la población con al menos una dosis de la vacuna administrada, la seroprevalencia en bajísima, lo que hace que tenemos que seguir cuidándonos (mascarilla, distancia, higiene, ventilar) hasta estar vacunados, tú y la gente de tu entorno.

Vacunas segunda dosis de AstraZeneca

En UK comenzaron hace unos meses un ensayo clínico para comprobar qué efecto tenía combinar ambas vacunas. La razón de este trabajo no ha sido los pocos casos de trombos que se asocian a la vacuna de sino para estar preparados para una posible falta de suministro, que pudiera suplirse combinando vacunas con distintas formulaciones.

La revista médica The Lancet ha publicado un resultado preliminar de este estudio. Los datos definitivos se esperan para el mes de junio. Han participado 830 voluntarios, mayores de 50 años. Lo publicado ahora son los resultados de las reacciones adversas leves que ocurren en las primeras 24-48 horas después de la vacunación, lo que se denomina reactogenicidad. Según esta publicación, los casos de febrícula, dolores musculares o articulares y fatiga generalizada llegan a triplicarse entre los que recibieron una combinación de Pfizer y AstraZeneca, frente a los que fueron vacunados con la misma fórmula las dos veces. Estos efectos secundarios no llegaron a ser graves, eran de corta duración y se aliviaban con paracetamol. Ninguno requirió hospitalización. El ensayo continúa para comprobar el efecto de la combinación en la generación de anticuerpos. Una limitación de este estudio es que se ha realizado en mayores de 50 años y que los efectos secundarios más graves suelen ocurrir en menores de esa edad.

Nuestro gobierno ha vuelto a cambiar de opinión. Ahora los vacunados con la primera dosis de AstraZeneca menores de 60 años pueden elegir su segunda dosis entre AstraZeneca o Pfizer. Creo que no es ético que el gobierno deje la responsabilidad de elección de la vacuna en segunda dosis en manos de un tipo como yo que no tiene ni idea de vacunas, ni de medicina.

¿Para qué demonios hay expertos en vacunas y medicina? Si los inmunólogos dicen AstraZeneca pues AstraZeneca. Si dicen Pfizer pues Pfizer. En fin... sigue la falta de decisión, la falta de liderazgo, sigue la continua confusión y duda entre la población derivada de no saber contar y explicar lo que sucede y los porqués y para qué de las cosas que ha caracterizado la gestión de la pandemia en nuestro país por parte de todos los gobiernos de todos los colores.

Cuidarse y cuidar porque nadie lo va a hacer por ti.