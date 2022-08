El trazado de la carretera de la costa, error de concepto

La carretera de la costa, completamente necesaria para la recuperación de la zona, no se corresponde con lo que necesita la Isla ni tampoco con la idea de recuperación que tienen los propietarios de la zona.

Esta afirmación se basa en parámetros de estudio lógicos. Pensemos que la situación del aeropuerto y el puerto principal de la Isla, situados ambos en el este de la Isla, son el lugar de entrada de los turistas que visitan la Isla. Si se desea dotar de un acceso rápido a las zonas turísticas que se plantean en Hoyas-Remo, el acceso lógico debe estar situado desde la zona del polígono del Callejón de la Gata conectando la zona de las Norias.

Esta solución optimiza los futuros desarrollos y recursos del Valle de manera evidente:

· Reduce el tráfico de los núcleos urbanos existentes derivando a su destino de forma directa el trafico turístico.

· Es compatible con la recuperación de los terrenos de mayor producción agrícola.

· Permite una recuperación de las zonas industriales existentes.

· Sienta las bases para recuperación de las zonas habitadas arrasadas por el volcán.

El mapa de calor de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias demuestra que las zonas que va a ocupar la carretera de la costa estarán más de 10 años a alta temperatura. Por lo tanto, y contrariamente a lo afirmado desde la administración si es factible realizar una carretera por la zona de los Palacios hacia Puerto Nao, es totalmente factible realizarla por el trazado expuesto anteriormente. Lo único que cambia es la escala de los métodos a aplicar.

Se ha demostrado en la apertura de la vía de la Laguna-las Norias, cuanto más se transforma el terreno mayor descenso de temperatura. Esta carretera, que fomentará la recuperación de la zona en plazos mucho más efectivos que los planteados por la administración, tiene mucho menos impacto sobre zonas no arrasadas por la lava dado que no tiene en ningún caso que transcurrir por zonas no devastadas. Son evidentes la viabilidad de este trazado y las consecuencias positivas para el ordenamiento futuro de la Isla otorgando la posibilidad de derivar el tráfico futuro de los núcleos poblaciones existentes, sirviendo como punta de lanza para recuperar las zonas arrasadas para los propietarios y conectando de manera directa los núcleos poblacionales de manera directa y sin dar rodeos innecesarios. Con la utilización de este trazado es viable la recuperación y la puesta en marcha del PIOLP en lo que respecta a la carretera de la costa, utilizando los tramos que respetó el volcán y suponiendo un ahorro para el contribuyente. Finalmente insistir en que es necesaria la negociación y el acuerdo con los propietarios para la reordenación.

Ramón Hernández González, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas para la Reconstrucción (APAR)