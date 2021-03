El Paso entregará semillas de gusanos de seda para estimular de nuevo "el arte tradicional de la sericicultura"

El Ayuntamiento de El Paso abre el plazo para la cría de gusanos de seda, destaca en una nota de prensa. Se entregará "semillas de gusano de seda" a los interesado que cursen su solicitud entre el 1 y el 15 de abril, con un seguimiento para la crianza", añade. Desde el Consistorio pasense "se proponen recuperar e impulsar el patrimonio cultural de criadores como el arte tradicional de la sericicultura“.

"Como es bien conocido", se apunta en la nota, "la industria de la seda tuvo un importante peso en la economía de la Isla desde el siglo XVI cuando, tras su incorporación a la Corona de Castilla, se introdujeron las técnicas textiles de la época. La seda y los bordados palmeros se exportaron profusamente a la Península y a Flandes, puerto que mantenía un tráfico comercial asiduo con La Palma, y gozaron de un enorme prestigio en Europa hasta que la moda cambió en el siglo XVIII, decantándose hacia el algodón y relegando la seda a un plano de producto de lujo".

El Ayuntamiento de El Paso, añade, "sostiene en una infraestructura histórica al Museo de La Seda, que alberga en el interior de un encantador edificio histórico una colección de piezas en las que se resume la Ruta de la Seda y al mismo tiempo, se puede disfrutar del buen hacer de Las Hilanderas, artesanas que con su maestría realizan la elaboración de prendas de seda con métodos y utensilios muy antiguos, exactamente igual que en el siglo XVI".

Ahora, señala, el Consistorio se propone "estimular nuevamente la crianza de gusanos de seda y su transformación entre los vecinos, con el objetivo de mantener viva la llama de este arte ancestral en un municipio sedero por excelencia y último reducto en Europa en conservar el proceso totalmente manual".

Las propias Hilanderas, señala, que en la actualidad gestionan el Museo y Taller, "han buscado no solo proteger cuidadosamente este arte textil, sino promover su noble hacer para elevar el museo pasense a los más relevantes circuitos de artesanía y moda, llegando a ocupar un sitio de gran reconocimiento y honor en la producción artesana de la Isla, de Europa y del mundo. No es por casualidad que han logrado acaparar mucha atención entre diseñadores de moda de vanguardia y gran reconocimiento, como es el caso de Ágatha Ruiz de la Prada o de los diseñadores de referencia de la isla Manolo Blanik o Andrés Acosta, que recientemente llevó la seda de El Paso al evento por excelencia de la moda sostenible internacional, The Green Carpet Fashion Awards".

Sergio Rodríguez alcalde de El Paso, se indica en la nota, ha recogido "las inquietudes de los especialistas de la seda, de las mujeres y hombres que han marcado una tradición y también de nuestras Hilanderas, quienes muestran su preocupación por esta tradición en la que se necesitan personas con el convencimiento y la disponibilidad de afrontar la crianza de gusanos de seda, y por esta acción afirma comenzaremos“. “Esta actuación supone un esfuerzo entre todos y el convencimiento que debemos actuar para preservar un patrimonio muy valioso como es el arte de la seda en su conjunto. Esperamos que con esta actividad cubramos la demanda de diferentes personas interesadas en las que debemos no solo agradecer el interés, sino apoyarles en el proceso", añade.

Omar Hernandez, concejal de Patrimonio, invita a participar en esta iniciativa de la crianza a todos aquellos vecinos de El Paso que estén dispuestos a involucrarse "en la recuperación de uno de los oficios más antiguos que estamos tan orgullosos de aguardar, y a su vez, beneficiarse de obtener una fuente de ingresos complementaria".

Los interesados en participar en la crianza y extracción de la seda, concluye la nota, serán dotados de pie de cría (hasta fin de existencia), recibirán un asesoramiento y asesoramiento. Para ello han de inscribirse en el siguiente formulario: https://forms.gle/SxaT5c9zdnGkqyyKA