La Plataforma Agua para La Palma se constituye en asociación con el objetivo de un “suministro de más justo y sostenible”

La Plataforma Agua para La Palma se ha constituido como asociación y, en un nota de prensa, señala que “esta decisión, tomada por razones legales y de funcionamiento, no implica ningún cambio en los objetivos por la que fue creada: conseguir un suministro de agua más justo, sostenible, barato y de la mejor calidad, tanto de uso agrícola como urbano”.

La asociación, añade, “quiere ejercer el derecho a contribuir a una mejor gestión del agua en la Isla. Ser parte activa en todos los foros, mesas, organismos e iniciativas, para lograr que se incluyan todas las opciones de captación y que este bien vital esté al alcance de todos, ayudando al progreso de los que aquí vivimos”.

Indica que “el acceso al agua debe facilitarse, el principal motor económico de la Isla es la agricultura y ésta no puede quedar expuesta a los avatares de la climatología, sí existen soluciones, algunas de ellas avaladas por ingenieros de contrastado nivel internacional, que pueden minimizar el problema de la escasez de agua. Las llevamos proponiendo desde hace más de un año con la redacción del Plan integral de gestión del agua entregado a instituciones tanto públicas como privadas".

Estas soluciones “pasan por el mejor aprovechamiento de unos recursos que a día de hoy se pierden por el deficiente estado de las infraestructuras y por la gestión del Consejo Insular de Aguas perteneciente al Cabildo:

-Agua para La Palma sigue apostando -señala- por la intervención en el Túnel de Trasvase. Se debe actuar para revertir su actual estado de abandono, asegurar la obra por la seguridad de las personas que trabajan allí y de la propia obra, se debe proceder a la reubicación de los tranques para evitar sus pérdidas, realizar el desdoblamiento de la instalación para mejorar la extracción y avanzar hasta el próximo dique para obtener agua de la máxima calidad.

Del cerramiento de la boca de Hermosilla -prosigue- se desprende que existe recarga y no un acuífero confinado como se nos dijo en las jornadas, en febrero de 2020, en el Museo Arqueológico Benahorita por parte de los técnicos del CIALP (Consejo Insular de Aguas de La Palma), quedando también demostrado, en estos últimos días, que es posible abastecer Los Llanos, Tazacorte y El Paso desde la elevación de Aduares. Por tal motivo -apunta sería una irresponsabilidad no acometer las obras de mantenimiento y mejora en estos momentos. El pasado verano fuimos testigos de la gravedad de una sequía pertinaz sin que se le diera ninguna solución a la zona del Valle. El agua para consumo humano que se obtiene actualmente por la boca de Hermosilla -indica- puede estar seriamente comprometida por las infiltraciones de aguas residuales que se están produciendo debido a la falta de una red de saneamiento en la parte alta del Paso, zona que ha ido aumentando en población. Por lo que avanzar hasta el siguiente dique ya no es una opción sino una necesidad.

-Colocar tranques en las galerías, deben ser obligatorios por ley, ésta es una medida de ahorro. La mejor forma de ahorrar agua es manteniéndola en el acuífero y este hecho se ha puesto en evidencia en los últimos días de lluvia. Se deben colocar cierres hidráulicos en todas aquellas galerías que permitan realizar esta obra. El CIALP debe impulsar normativa para que se protejan los acuíferos a través de la instalaciones de estos cierres hidráulicos.

-Reparar todos los canales públicos de la Isla, sobre todo el LP1, que éste se repare en su totalidad, entubando su trayecto. Esta importante infraestructura debe ser declarada de interés general y prioritaria.

-Proponemos que todas las comunidades de regantes se tecnifiquen para la optimización y ahorro de agua.

-Ejecutar un plan de mejoras y recuperación para los depósitos públicos y privados además de un plan de mantenimiento y mejora de pozos públicos y privados que permitan su uso en caso de necesidad.

-Mejorar los canales de comunicación, publicación en la página web del Consejo Insular de Agua de los precios del agua, volúmenes de agua que se obtienen, presiones, inversiones, proyectos de todas las infraestructuras que dependan del CIALP.

-Reformar los actuales órganos de gobierno en el Consejo Insular de Aguas, que aseguren el bien general, ya que se trata de un organismo pagado con nuestros impuestos. Agua para La Palma solicita pertenecer a dicho Consejo ocupando una de las plazas actualmente vacantes, en el grupo G, donde se incluyen las asociaciones de consumidores. También consideramos se le debe dar representación dentro del Consejo Insular de Aguas, en el grupo F, el de las Asociaciones Agrarias, a Asepalma, Asociación en la que están incluidas todas las entidades exportadoras y cooperativas de plátanos de la isla de La Palma”.

Todas éstas y otras propuestas, se apunta en la nota, “recogidas en el Plan integral de la gestión del agua que creemos justas y realizables puede hacerlas suyas el Consejo Insular de Aguas. Si no son tomadas en cuenta o no se procede a su aplicación, nos reservaremos cualquier iniciativa, incluidas acciones judiciales, para que el bien general sea respetado. Para finalizar, pedimos a todos los sectores productivos de la Isla y a los grupos políticos de todo signo que aparquen los conflictos de intereses que surgen en torno a este asunto de gran importancia y que aúnen esfuerzos en busca del interés general que es el que realmente deben defender y procurar”.