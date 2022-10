El Cabildo de La Palma reclama al Ministerio de Turismo y Gobierno de Canarias “la ejecución real” del programa ‘La Palma Renace’

El consejero de Turismo del Cabildo de La Palma, Raúl Camacho, ha reclamado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y al Gobierno de Canarias que ejecute las partidas comprometidas en el programa de recuperación ‘La Palma Renace’, y que actualmente no está cumpliendo las expectativas comprometidas, indica en una nota de prensa. El Cabildo, se destaca en la nota, reclama al Ministerio de Turismo y Gobierno de Canarias “la ejecución real” del programa ‘La Palma Renace’.

En una comparecencia pública, el consejero recordó que tanto la ministra Reyes Maroto, como la consejera del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, anunciaron conjuntamente “un paquete de medidas dotado con 27,3 millones de euros para apoyar a los autónomos y a las pymes, especialmente a las afectadas por el volcán, y contribuir a la promoción turística de la Isla Bonita”.

Ahora, se apunta en la nota, “prácticamente un año después, Raúl Camacho lamenta que esas partidas no se han completado o directamente se han incumplido, no ajustándose a las necesidades que mantiene el sector económico y el subsector turístico de la Isla, lo que ha ocasionado no poder cumplir los objetivos planteados: la recuperación y estimulación de la promoción de La Palma”.

En ese sentido, Raúl Camacho recordó que “el plan ‘La Palma Renace’ contempla una inversión de 5 millones de euros para una línea de bonos turísticos. La realidad es que dicha acción contó con un crédito de 3,2 millones. El Gobierno de Canarias complementó dicha partida con 1,8 millones de euros que habían sido comprometidos para infraestructuras turísticas, dentro de las actuaciones de regeneración de la isla, acción que no se ha ejecutado según el plan establecido”.

En la nota se añade que “en relación a los incentivos para las líneas aéreas que quieren conectar La Palma con destinos nacionales y europeos, Raúl Camacho denuncia que no se ha realizado dicha convocatoria, generando decepción entre las aerolíneas y retrocesos en sus planificaciones estratégicas y de negocio”.

Señala que “se trata de otra partida de 2,65 millones de euros que sigue sin repercutir en la recuperación de la Isla que proponía este plan La Palma Renace”.

Además, el consejero pone de relieve que, “sin embargo, sí se ha convocado el fondo de desarrollo de vuelos para nuevas rutas, sin coordinación con el Cabildo de La Palma, y para destinos que no son mercados emisores de la Isla, lo cual ha ocasionado que a día de hoy ninguna aerolínea haya presentado solicitud a dicho plan”.

“Tampoco en las campañas promocionales”, se expone en la nota, “se están cumpliendo los objetivos marcados, ya que a pesar de instrumentalizar una promoción nacional y otra internacional, diferenciadas, el importe propuesto no ha permitido que se mantengan durante todo el año, ya que en el mes de junio de 2022 ya habían terminado ambas campañas”.

Este plan “también comporta partidas para el apoyo a la dinamización de las pymes y autónomos, con 10 millones de ayudas directas a la creación de nuevas empresas, la ampliación de un establecimiento existente o de la capacidad productiva y la diversificación de la producción de un establecimiento en nuevos productos adicionales durante los ejercicios 2022, 2023 y 2024”.

Desde el Cabildo se ha propuesto “una subvención directa al sector turístico por la pérdida ocasionada por la falta de actividad, otorgando liquidez a las empresas para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones empresariales, el mantenimiento de la actividad y empleo como medida de protección y soporte al tejido productivo y social de la Isla”.

Raúl Camacho destaca que en “el reparto de esa partida se propone que se tenga en cuenta el número de camas, el precio de pernoctación, la temporalidad del cese de la actividad y la ocupación turística media, permitiendo una ayuda económica directa por unidad alojativa que ascendería a los 8.359,91 euros”.

Por último, entre “los incumplimientos del plan ‘La Palma Renace’, Raúl Camacho lamenta que también llega a no producirse la inversión comprometida de 3 millones de euros para la celebración del festival internacional de ciencia, arte y música Starmus, en su edición de 2022”.