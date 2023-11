Cabrera (PP): “Disminuir en 7,2 millones la aportación del Cabildo al Consejo de Aguas es tremendamente preocupante”

El Grupo Popular en el Cabildo, a través del consejero Carlos Cabrera, ha mostrado su preocupación en un comunicado después de que “en pleno se haya procedido a una nueva modificación presupuestaria que afecta al área de Aguas”, y asegura que “disminuir en 7,2 millones de euros la aportación del Cabildo al Consejo de Aguas es tremendamente preocupante”. El consejero destaca que “en los últimos cuatro años, estando el PP al frente de la Presidencia, jamás se dio una situación así, porque el problema del agua siempre fue una prioridad. Ahora CC muestra que sus prioridades son otras”.

Durante su intervención, Cabrera ha explicado que “anteriormente los nacionalistas ya realizaron una modificación presupuestaria, que afectó al Consejo Insular de Aguas, puesto que disminuyeron la aportación en 5,1 millones de euros, y a la que hay que sumar la que se ha llevado a cabo hoy de otros 2,1 millones de euros. Unas modificaciones que no entendemos puesto que ello supone que en este año 2023 el Consejo de Aguas deje de invertir esa cantidad. Durante la etapa en la que el PP estuvo al frente jamás se realizó operación alguna tendente a disminuir las inversiones en este organismo, muy al contrario, llegó a contar con los mayores presupuestos desde su nacimiento que permitieron afrontar mejor las inversiones que obligó la situación de sequía y los graves daños del volcán. El problema del agua fue una prioridad y ahora parece perder esa consideración”, dice.

Además, recuerda que hay importantes obras recogidas en las cuentas del 2023, “que mucho nos tememos que no se van a poder llevar a cabo porque no habrá fondos, y una vez más CC las dejará en el cajón del olvido”. “Si no les parecía necesario o existieran problemas en determinadas obras, ese dinero se debiera dirigir a financiar y ejecutar otros proyectos hidráulicos, máxime en la situación de sequía que padecemos, nunca retirarlos de ese organismo”.

Por último, desde el Grupo Popular piden a los nacionalistas “que no vuelvan a llevar a la isla a los graves problemas que sufrió durante años, por su mala gestión, y por estar empeñados en terminar con el trabajo del Gobierno anterior, solo por ser el PP”.