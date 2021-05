Canarias no recurrirá al Supremo el toque de queda pero sí el cierre perimetral en niveles 3 y 4

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, explicó este miércoles, tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, que el Ejecutivo limitará su recurso de casación ante el Tribunal Supremo sobre las medidas de control de la COVID anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a la referida a la prohibición del cierre perimetral para la entrada y salida de islas en niveles 3 y 4, según el sistema de semáforos instaurado en el Archipiélago, se informa en nota de prensa.

El Gobierno confirma así que no recurrirá el toque de queda porque, atendiendo a los informes de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma y de la Dirección General de Salud, se considera el cierre perimetral la medida que tiene más opciones de ser aceptada por el Supremo, debido a que, a diferencia del toque de queda, no tiene alternativas adecuadas que lo sustituyan o compensen lo suficiente.

Pérez recordó que, de los seis magistrados del TSJC que se pronunciaron el pasado domingo sobre el acuerdo de Gobierno aprobado el jueves 6 de mayo ante el levantamiento del estado de alarma y para continuar con el máximo control de la pandemia, dos emitieron un voto particular a favor de ese cierre perimetral. Además, el Ministerio Fiscal también lo respalda, postura que no adoptó respecto al toque de queda y que, según el Ejecutivo, refuerza las opciones de que prospere su recurso de casación.

El informe de Salud Pública recalca que el toque de queda puede ser paliado en gran parte por medidas como el control de horarios y actividades, o por el número máximo de personas que pueden concurrir en reuniones públicas o familiares. En cambio, esto no ocurre con el cierre perimetral, si bien las islas mantienen otras iniciativas para limitar los contagios, como la obligación de que los viajeros llegados de fuera del Archipiélago presenten una prueba PCR para alojarse en un establecimiento hotelero.

El portavoz gubernamental subrayó que el deseo del Gobierno es que esos cierres perimetrales no vuelvan a ser necesarios porque las islas, que ahora están todas en niveles 1 o 2, no pasen al 3 o 4. Lo mismo ocurre con el resto de limitaciones, aunque hasta que no se alcance la inmunidad de grupo (70% de la población canaria) seguirán siendo necesarias.

El Ejecutivo considera que ha llegado el momento de poner mayor acento en la responsabilidad ciudadana para seguir cumpliendo con las normas y descendiendo los contagios, que es la línea actual en las Islas. “A partir de ahora -indicó Pérez-, el control de la pandemia va a descansar mucho más en el comportamiento individual que en la imposición por parte de las administraciones”.

No obstante, advirtió de que, durante la Junta de Seguridad que tendrá lugar en la tarde de mañana (jueves 13 de mayo), en la que estará presente el presidente regional, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y representantes de la Fecai, la Fecam y las fuerzas del orden público, se tomarán medias para intensificar los controles y el cumplimiento de las normas “hasta la victoria sobre el virus”. Pérez hizo un llamamiento especial a los jóvenes por ser el sector poblacional que ha demostrado una mayor propensión al incumplimiento de las normas en otras regiones desde el levantamiento del estado de alarma el pasado día 9.

El Gobierno también ha decidido ampliar el horario de la restauración en las islas en nivel 2 (que ahora son Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro), al entender que, en recintos cerrados o controlados por empresas, es más fácil controlar la propagación del virus, ahora que no habrá toque de queda. Para perfilar esto, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, se reunirá con los representantes de ese subsector, mientras que el cambio se prevé publicar en el Boletín Oficial de Canarias este viernes.

Datos “esperanzadores” de incidencia acumulada y vacunación

Julio Pérez resaltó que “la pandemia retrocede y que la vacunación avanza”. Según los datos, la incidencia acumulada a 7 días ronda los 40 casos por 100.000 habitantes y entre 83 y 86 en las últimas jornadas a 14. Además, subrayó que ya hay 250.000 residentes en las islas con la pauta completa de vacunación y que más de 500.000 tienen, al menos, una dosis, “lo que ya produce un porcentaje alto de inmunización”.