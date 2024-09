Carlos Cabrera: “Es una tomadura de pelo anunciar ahora nuevas ayudas para los damnificados por el volcán”

El Grupo Popular en el Cabildo de La Palma define como “pésima e irresponsable la gestión de las partidas presupuestarias dirigidas a los damnificados por el volcán, que han sido disminuidas en varias ocasiones por el Grupo de Gobierno en lo que va de año”, indica en una nota de prensa.

Carlos Cabrera, consejero del Grupo Popular, considera que “es una tomadura de pelo anunciar ahora nuevas ayudas para los damnificados. No podrán ser ejecutadas en el año 2024 porque no disponen de partida económica, ya que se han disminuido, convirtiéndolas en insuficientes, las cantidades presupuestadas en ayudas que se contemplaban para este año”.

Añade que “el presidente se limita a anunciar nuevas ayudas pero de los 6.000.000 euros presupuestados para subvenciones destinadas a los afectados retira, con una modificación presupuestaria elaborada en estos días, 2.000.000 euros que se suman a 1.350.000 euros que ya había retirado. Es decir, anuncia nuevas líneas sin dinero y el importe actual ya no es dirigido a las personas afectadas por el volcán. Es inadmisible y ya en el momento de aprobar el presupuesto considerábamos y anunciábamos que eran cuantías insuficientes”.

Asimismo, agrega, “hemos de recordar que CC decidió disminuir la partida destinada a apoyar la recuperación de los negocios afectados, dirigida a empresarios y autónomos en nuestra Isla, que contaba con una cantidad de más de 10 millones en el ejercicio 2023 y que pasó este año a 1.575.000 euros. No contentos con ello, no la ejecutan y le restan, una vez más, la cantidad de 350.000 euros. Al final, las malas decisiones del presidente del Cabildo están afectando a todas las ayudas, y en particular, a las dirigidas a los afectados”.

“Además”, continúa, “nos encontramos con otras líneas que ya están creadas pero inactivas, es decir, los afectados no pueden contar tampoco con esas subvenciones. De esta manera se encuentran, por ejemplo, las ayudas económicas destinadas a infraestructuras y gastos derivados de la energía, o las cuantías para boletines e instalaciones eléctricas para todos los afectados”.

El consejero del PP sostiene que “esto es un ejemplo más de cómo se pretende ocultar la verdad con ineficaces anuncios que no son factibles ni reales. Es inconcebible esta forma de hacer política: te digo que te ayudo, pero no, y en realidad escondo que te quito tus ayudas este año”.