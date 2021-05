CC dice que el Cabildo “sigue olvidando al Matadero insular

“El presidente y el vicepresidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata y José Adrián Hernández, mantienen en el abandono el Matadero insular y siguen sin dar solución a los problemas de funcionamiento de esta instalación mientras se producen nuevas quejas de los ganaderos por cambios en los horarios y cupos de los sacrificios previstos, tal y como advirtió el consejero de CC Jordi Pérez Camacho en el pleno celebrado este pasado viernes”, se informa en nota de prensa. “A pesar del mal funcionamiento y de las carencias que presenta el Matadero, el grupo de Gobierno no gastó el año pasado ni uno solo de los casi 160.000 euros que tenía en el presupuesto para hacer mejoras en las infraestructuras”, recuerda el consejero de CC.

“Confiamos en que este año sí que sean capaces de ejecutar las obras de mejora que no hicieron el año pasado, pero estamos ya a punto de llegar a junio y no sabemos nada de ellas”, apunta Pérez Camacho. “Como en otros tantos casos, no se trata de un problema de dinero sino de gestión, de no estar detrás de los asuntos y trabajar para que las cosas salgan adelante”.

“Llevamos casi dos años para cubrir de manera efectiva las dos nuevas plazas de técnico que reclama el personal del Matadero para aliviar la carga de trabajo que afrontan y que genera retrasos en los sacrificios y, con ello, el desabastecimiento reiterado en carnicerías, supermercados y hoteles. Las plazas están creadas, pero siguen sin cubrirse, de manera que la situación que llevan tiempo denunciando los trabajadores no ha cambiado”, afirma Pérez Camacho.

“Desde la Consejería de Agricultura ni desde la Consejería de Recursos Humanos tampoco se ha actuado con diligencia para tener al día la lista de reserva para cubrir las vacaciones y bajas del personal. No existe lista de reserva y el propio consejero de Agricultura, José Adrián Hernández, reconoció en el pleno que ahora mismo no se pueden cubrir las bajas ni las vacaciones”, dice.

“Las carencias del Matadero provocan también sufrimiento en los animales que van a ser sacrificados, que, tal y como denunciaron en su momento las asociaciones de ganaderos, están hacinados y con falta de alimento”, señala.

“Llevamos muchos meses arrastrando problemas con el Matadero que podrían haberse solucionado con mínimo de gestión, pero parece que no es un tema prioritario para este grupo de Gobierno”, advierte Pérez Camacho. “Mientras tanto, nuestros productores sufren constantes trabas para que la carne palmera pueda competir con la importada”, concluye.