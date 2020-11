CC dice que el sector primario de La Palma "puede perder 21 millones de euros" de fondos europeos

Coalición Canaria (CC), en una nota de prensa, señala que “el grupo de Gobierno del Cabildo de La Palma, integrado por el PP y el PSOE, ha votado en el pleno en contra de la moción de Coalición Canaria para instar desde la Corporación insular a los gobiernos de España y de Canarias a pelear por mantener la actual ficha financiera del POSEI (Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias), que está en riesgo tras el anuncio de la UE de su intención de recortar los fondos un 3,9%”. Destaca que “la Isla puede perder 21 millones de euros si no se mantiene la actual ficha financiera, y el más perjudicado será el plátano”.

“Para el sector primario de La Palma supondría una pérdida de 21 millones de euros en los próximos 7 años, con especial afección al sector platanero, que perdería en torno a 14 millones de euros en ayudas”, señala el portavoz, Juan Ramón Felipe. “Por eso, es difícil de entender la postura del PP y el PSOE que se han negado a apoyar una petición alejada de posicionamientos políticos y centrada, exclusivamente, en pedir que se pelee hasta donde sea necesario para que la UE no lleve a cabo el recorte”, añade.

“No podemos aceptar el recorte con la idea de que después los fondos serán complementados según la voluntad política del gobierno de turno en España o en Canarias”, se apunta en la nota. “Esa no puede ser la solución”, advirtió el portavoz de CC, que recordó que “el ministro de Agricultura votó a favor del recorte de la UE y que el propio presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, reunido con las asociaciones agrarias más representativas, les aseguró que si se producía el recorte, el Gobierno de España pondría el dinero. Sería el primer Gobierno de Canarias en aceptar recortes de fondos europeos”, subraya.

“Es incomprensible que la principal institución de la Isla no esté junto al sector primario para defender el POSEI como un derecho consolidado y blindado al que no podemos renunciar”, se señala en la nota.

Desde CC, “esperamos que ese recorte, cuando lo aplique el Gobierno de Canarias, no perjudique más al plátano que a otros sectores, algo que hasta ahora siempre ha impedido La Palma”.

“Una vez más, asegura, “el grupo de Gobierno del Cabildo rechaza una iniciativa positiva para la Isla por el simple motivo de que viene de CC. En este caso es aún más difícil de justificar, porque esta misma moción se ha llevado por nosotros a todos los ayuntamientos de La Palma y se está aprobando en los plenos municipales por unanimidad, con los votos favorables de los representantes del PP y del PSOE en las distintas corporaciones”.

Juan Ramón Felipe, como portavoz de CC, recalcó en su intervención ante el pleno “la necesidad de mantener el presupuesto del POSEI en los términos actuales, evitando así un histórico recorte de fondos europeos”.

“En mayo, se indica en la nota, “en plena pandemia, el Parlamento Europeo adoptó por una amplia mayoría una posición favorable al mantenimiento del presupuesto actual del POSEI. Sin embargo, el pasado mes de julio, en la Cumbre Europea de Jefes de Estado y de Gobierno se llegó a un acuerdo inicial sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, dentro del cual se contempla una reducción del 3,9% de los fondos POSEI para las regiones ultraperiféricas (RUP), y el propio Gobierno de España votó a favor del recorte”.

“Ante esta situación, y por el riesgo que supone para nuestro sector primario, desde el grupo de Coalición Canaria consideramos que nuestras instituciones no pueden quedarse cruzadas de brazos”, insistió Juan Ramón Felipe.

“Cabe recordar”, se agrega en la nota, “que el Gobierno de España ya ha empezado a incumplir su propio compromiso en el proyecto de Presupuestos Generales para 2021 que fue presentado hace unos días. En los mismos, no se cumple con el REF agrícola y no se incorpora todo el POSEI adicional, al contemplar solo 15 millones y no los 23 millones que permite Europa, incumpliendo de este modo las previsiones del fuero canario”.

Además, “no prevé la posibilidad de ampliar la partida para suplir la posible pérdida del 3,9% de los fondos, si finalmente se produce el anunciado recorte de la UE, algo a lo que ya se han comprometido los Gobiernos de España y de Canarias. No se cumple tampoco la previsión de los seguros agrarios, igualando la partida a la del resto del territorio español”.

“Un recorte ahora del presupuesto del POSEI a nivel europeo sería un histórico paso hacia atrás desde la creación del estatuto de las RUP, que pondría en serio peligro todos los avances obtenidos en las últimas décadas en defensa de nuestros derechos y especificidades”, concluyó Juan Ramón Felipe.