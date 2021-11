CC rechaza los Presupuestos Generales del Estado por ser “injustos con Canarias y con La Palma”

La portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, defendió este miércoles en el Pleno el “no rotundo” de los nacionalistas canarios a unos Presupuestos Generales del Estado “que no dan respuesta a la situación que viven los palmeros y palmeras, que no tiene planes de empleo y formación para los jóvenes, que no contempla las partidas del REF o que no contiene partidas suficientes para atender el drama migratorio”, se informa en nota de prensa.

Oramas censuró que el presidente Pedro Sánchez "haya defendido que estas cuentas recogen más recursos para las Islas, sumando la financiación del REF con la financiación ordinaria”, algo que calificó como “una injusticia deliberada porque las leyes separan la financiación ordinaria de los fondos extraordinarios destinados al territorio insular”.

La portavoz nacionalista recordó en su intervención que Canarias tiene un Estatuto y un Régimen Económico y Fiscal que “reconoce una financiación extraordinaria derivada de su condición de archipiélago lejano” y que "una vez más ha decidido pisotear el PSOE con el apoyo de sus socios de Gobierno".

Ana Oramas insistió que los fueros canarios “no son un capricho ni un privilegio, sino un derecho que compensan la lejanía e insularidad, un derecho que nos iguala al resto de ciudadanos”.

La diputada nacionalista apuntó que "estas cuentas tampoco responden a las secuelas causadas por la Covid en una Comunidad Autónoma, cuyo PIB cayó más que la media española, que atravesó varios 0 turísticos y perdió mercado y que tiene una tasa de paro que casi duplica a la estatal”. En este contexto, rechazó que la única partida para Canarias de los 27.000 millones de los fondos europeos para la reconstrucción de las Islas “sean 50 millones de euros para infraestructuras turísticas, que siempre han estado en los PGE” y que calificó “son una vergüenza” atendiendo a que estamos ante los presupuestos con mayor inversión y expansivos de la historia.

La portavoz de CC enfatizó que “Canarias tiene la mayor tasa de paro de todas las comunidades autónomas” un dato más dramático “en el caso de mujeres y jóvenes, cuya tasa de paro supera el 52 %”. No obstante, agregó que ni estas cifras ni las que arrojan los informes de la Red Europea contra la Pobreza que cifra en más de 373.000 las personas que padecen pobreza severa en el archipiélago “parece importar a un Gobierno que solo ha sido capaz de conceder 17.000 ayudas del Ingreso Mínimo Vital”, unos datos que más que “vergüenza dan rabia”, apostilló.

Oramas apuntó que todos estos indicadores certifican que “Canarias es el territorio más vulnerable, pero además a esto hay que añadir la dependencia del transporte aéreo y marítimo”. Al respecto, mostró su preocupación porque “el encarecimiento de los combustibles y de los costos de los fletes pueden ser la puntilla para nuestras Islas” que impidan alcanzar la recuperación económica.

La portavoz nacionalista señaló que precisamente “en unos presupuestos donde aumenta el gasto público y las inversiones, a las Islas Canarias se las maltrata de la peor manera, a pesar de su pobreza, a pesar de su paro y a pesar de sus problemas”, sentenció.

Ana Oramas advirtió, además, las consecuencias de la crisis migratoria que mantiene en las Islas a 3.000 menores no acompañados tutelados por el Ejecutivo autonómico, “sin que el Estado haya hecho nada”. En este punto, alertó que “a Canarias siguen llegando migrantes irregulares semana tras semana, en un goteo que no cesa” y que “lleva en lo que va de año un triste saldo de casi mil muertes”.

La portavoz justificó el rechazo de los nacionalistas canarios a unas cuentas que “no recogen ni un solo euro para La Palma”, unas cuentas que dan por partida doble “la espalda a las palmeras y palmeros”. Si bien reconoció que las cuentas fueron remitidas al Congreso 18 días después de la erupción volcánica, “y entendemos que quizás no se podía prever la magnitud de la catástrofe, pero ya sí, es evidente que se ha destruido todo el tejido económico de la Isla, que 2.000 personas han perdido su vivienda, que hay 8.000 palmeros y palmeras desalojadas, que las infraestructuras de aguas, carreteras, educativas y municipales están bajo la lava, y que la gente en La Palma está psicológicamente destrozada, por lo que no hay excusas, estos PGE tienen que incluir ya las partidas para reconstruir La Palma”, sentenció.

Oramas hizo un llamamiento al Gobierno y a todas las fuerzas políticas con representación en la Cámara Baja para que “le demos una respuesta a las palmeras y palmeros. Para que no se les condene” y advirtió que “no podemos tolerar” que no haya recursos en la ley de PGE que garanticen que volverán a tener un presente y un futuro.

La portavoz concluyó su intervención argumentando que “no podemos decir sí a unas cuentas que perpetúe que en Canarias solo 17.000 personas reciban el Ingreso Mínimo Vital cuando hay más de 300.000 canarios y canarias en extrema pobreza. No podemos decir sí a unas cuentas que cercenan planes de empleo y formación y obligan a nuestros jóvenes a que se tengan que ir fuera como lo hicieron sus abuelos emigrando a Venezuela o a Cuba”.

Al respecto, prosiguió “por eso decimos no y mil veces no a estos PGE” porque “no están las partidas del REF, porque no hay fondos europeos de reconstrucción por el Covid para las Islas; porque no hay partidas suficientes para atender la crisis humanitaria de la migración irregular, porque no hay partidas para La Palma” e insistió que “hasta que a Canarias y a La Palma no se las trate en justicia como se merecen, diremos no”.