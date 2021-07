Felipe (CC): “El Parque Tecnológico de Breña Baja lleva muriendo 8 años en el Cabildo”

Coalición Canaria asegura en nota de prensa que “el Cabildo de La Palma no ha hecho nada por sacar adelante el proyecto del Parque Tecnológico de Breña Baja que desde 2013 se vendía como un proyecto estrella en esa legislatura en la que Mariano Hernández fue consejero, con Anselmo Pestana como presidente”. “El proyecto lleva 8 años muriendo”, advierte el portavoz nacionalista, Juan Ramón Felipe.

“Han sido muchas las declaraciones y notas de prensa del Cabildo y del Ayuntamiento de Breña Baja vendiendo este proyecto. Nos han contado su importancia y cómo iba a ser; hemos visto al alcalde Borja Pérez reunirse con el entonces ministro Soria para pedirle apoyo; le hemos visto reclamar enfadado en la pasada legislatura al que era presidente insular, Anselmo Pestana, por los retrasos y decía sentirse desesperado por la lentitud del Cabildo, pero ahora que es presidente su compañero de partido Mariano Hernández solo vemos silencio”, explica el consejero CC.

“También el portavoz del PP en el Cabildo en la pasada legislatura, cuando estaban en la oposición, reclamaba el inicio de la obra. “¿Es que ya no es importante esta infraestructura? ¿Es que ahora hay otros intereses?”, pregunta Juan Ramón Felipe.

“La Palma necesita proyectos como este Parque Tecnológico proyectado para concentrar a la comunidad científica que trabaja en el Observatorio del Roque de los Muchachos y para atraer a empresas de tecnología punta. Es una de las vías para diversificar la economía y es una infraestructura a la que debería darse más prioridad. Falta gestión y falta impulso, tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento de Breña Baja”, lamenta.

“Esta obra podría empezarse y ejecutarse en esta legislatura si de verdad hubiera interés, porque dinero tiene el Cabildo para hacerla a través del Fdcan que el Gobierno de Canarias puso en marcha la pasada legislatura y que podría dejar en La Palma una media de 18 millones de euros cada año si el Cabildo gestionase y fuese capaz de gastar los fondos”, puntualiza Juan Ramón Felipe. “Pero desgraciadamente no es así, y en el momento que más necesitamos inversiones públicas, que el dinero llegue a la calle, a la gente, a las empresas para que contraten personal, no se impulsan los proyectos y no se trabaja para que las cosas salgan, y para que el dinero se invierta”, añade.

“Este proyecto debe salir adelante ya, y es lo que le pedimos a Mariano Hernández, presidente del Cabildo: más interés y que dedique a trabajar, al menos, el mismo tiempo que dedica vender cosas en notas de prensa de autobombo que luego no se hacen”, insiste el portavoz de CC.

“Este proyecto tenía dinero en los presupuestos de 2019 y 2020 que no se ejecutó, y en los presupuestos de 2021, el Parque Tecnológico de Breña Baja simplemente ha desaparecido”, concluye.