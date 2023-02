Juan Ramón Felipe (CC): “El Cabildo cierra el presupuesto de 2022 dejando sin invertir 80 millones por mala gestión y poco trabajo”

Coalición Canaria informa en nota de prensa que “el Cabildo de La Palma cierra su ejercicio presupuestario de 2022 con 80 millones de euros que se han quedado sin ejecutar por mala gestión y poco trabajo”, asegura el portavoz de CC, Juan Ramón Felipe. “Especialmente preocupante es el capítulo de inversiones, es decir, el dinero que va a la ejecución de obras y servicios, del que han dejado sin ejecutar casi un 60%. Es una gestión catastrófica”, advierte.

“Ese es el verdadero récord histórico del PP y el PSOE en el Gobierno del Cabildo: no han llegado a invertir en la isla ni la mitad de lo que presupuestaron para todo el año porque ni trabajan ni gestionan”, advierte Juan Ramón Felipe. “Y eso a pesar de que, tras el volcán, han aprovechado para sacar gran parte de los contratos de obras y servicios por el proceso de emergencia, es decir, adjudicándolos a dedo, sin concursos ni licitaciones, y ni siquiera así han podido ejecutar ni la mitad del presupuesto para inversiones”.

“Esos 80 millones que se han dejado de ejecutar es dinero que no llega a la calle, que no llega a las personas ni a las familias, que no llega a las empresas ni a los autónomos y que no crea puestos de trabajo”, recalca Felipe.

“Cabe señalar que si estos 80 millones de 2022 se unen a los que se dejaron también sin ejecutar de los presupuestos de 2020 y 2021 (60,5 y 64,5 millones, respectivamente) suman 205 millones de euros sin ejecutar en los últimos tres años. No podemos dejar de preguntarnos cómo estaría hoy la isla si tuviese al frente a gente con ganas de trabajar”, dice.

“Volviendo al año 2022, el porcentaje de ejecución de varias consejerías del Cabildo es sinceramente escandaloso”, señala el portavoz de CC, y “algunas se han dejado sin gestionar el 70% del presupuesto para inversiones, pero este año vuelven a subirles el presupuesto porque el papel lo aguanta todo y eso les da para un par de titulares de prensa”, concluye Juan Ramón Felipe.