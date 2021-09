Nieves Lady Barreto: “El Gobierno de España condena a La Palma, El Hierro y La Gomera a perder los rodajes cinematográficos internacionales”

Nieves Lady Barreto, diputada de CC por La Palma en el Parlamento de canarias, en un na nota de prensa, "denuncia" que el Gobierno de España “ha condenado a las Islas Verdes (La Palma, El Hierro y La Gomera) a perder los rodajes cinematográficos internacionales al eliminar el diferencial fiscal del 100% con respecto a la Península que el REF (Régimen Económico y Fiscal) contempla para que estas tres islas puedan atraer a las grandes productoras audiovisuales. Está en juego una importante fuente de ingresos económicos y de promoción exterior de la isla”, advierte.

Barreto recuerda que la ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) que se modificó y aprobó en el Congreso de los Diputados en 2018 “busca, sencillamente, que vivir en Canarias no suponga un coste económico añadido. Es un derecho de los canarios que está protegido por la Constitución y que se hace efectivo con una serie de medidas fiscales que recoge el REF para que la vida en las islas no sea más cara respecto de la Península (la cesta de la compra, viajar, exportar e importar mercancías, etc.)".

Por primera vez, se apunta en la nota, además, establece que para La Palma, La Gomera y El Hierro, por su situación económica, algunos de esos beneficios fiscales sean mayores que en el resto de las islas para poder competir en condiciones de igualdad.

Entre estas ventajas fiscales que recoge el REF, añade, está el diferencial fiscal para las producciones audiovisuales que se rueden en Canarias. Ese diferencial, indica, es del 80%, es decir, que las empresas cinematográficas que eligen a Canarias para rodar tendrán a su favor un 80% menos de fiscalidad que si ruedan en la Península. Y si eligen La Palma, La Gomera o El Hierro, ese diferencial fiscal es del 100%, precisa.

“Gracias a eso, se han rodado en La Palma en los últimos 4 años producciones internacionales como la serie The Witcher o como la película Cielo de Medianoche, protagonizada por George Clooney”, explica Barreto. “Son rodajes que, de otro modo, nunca habrían llegado a la Isla”, agrega.

"Pues bien", se señala en la nota, "ese beneficio fiscal lo eliminó unilateralmente el Gobierno de España en junio de este año, sin seguir el procedimiento debido que exigía consultar previamente al Parlamento de Canarias". “Ese fue el motivo que nos llevó a buscar la unidad de todas las fuerzas políticas hasta conseguir, el pasado 3 de agosto, que todos los grupos parlamentarios aprobaran por unanimidad interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno de España por incumplir el REF”, recuerda Barreto. “Todo esto, después de que el Gobierno de Canarias estuviera meses diciendo y defendiendo que el Gobierno de España sí cumplía el REF”, añade.

Ese día, "el portavoz socialista anunció que su partido presentaría en el Congreso una enmienda a la ley de apoyo al sector cultural que se está tramitando en estos momentos para que el Gobierno de España restituya el diferencial fiscal del 80% para las producciones audiovisuales en Canarias", apunta.

La enmienda la presentaron, "finalmente, PSOE y NC, pero se olvidaron del diferencial del 100% de La Palma, El Hierro y La Gomera. Así que nuestro senador Fernando Clavijo presentó una enmienda con referencia explícita al diferencial de las Islas Verdes”, explica Barreto. “Es algo razonable ya que, si se pide al Gobierno que reconozca su error y lo corrija, tendrá que corregirlo por completo”, sostiene

En este sentido, Barreto reconoce su “sorpresa y desconcierto” cuando ayer miércoles, "en la Comisión de Cultura del Senado, el Gobierno de España vetó la enmienda de Fernando Clavijo y no permitió ni siquiera su debate. Están negando a La Palma, El Hierro y La Gomera un derecho reconocido en la Ley de Islas Verdes y reforzado en el REF, que ha sido avalado por dos informes vinculantes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)”.

“No entendemos esta decisión del Gobierno de España de corregir su error con unas islas, pero no con otras”, afirma la diputada nacionalista. “¿Por qué nos dan este trato injusto que nos perjudica?”.

CC exige, concluye la nota, "que se vuelva a recuperar el 100% de diferencial fiscal para La Palma, El Hierro y La Gomera con respecto a la Península para poder seguir atrayendo rodajes de producciones cinematográficas y televisivas. El Gobierno de España está a tiempo de rectificar y si hay voluntad de corregir este atropello, puede hacerlo dentro de la ley de ayudas al sector cultural o de la ley de presupuestos o de cualquier otra ley”.