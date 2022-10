Obras Públicas planifica la construcción de 160 viviendas para atender a los desalojados de La Bombilla y Puerto Naos

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha informado este martes durante el pleno del Parlamento regional, que su departamento está planificando ya la construcción de al menos 160 nuevas viviendas en La Palma para atender a las familias desalojadas a causa de la erupción volcánica de los barrios de La Bombilla y Puerto Naos, y que, debido a la acumulación de gases, no pueden acceder aún a sus viviendas pese a no sufrir daños de construcción.

“Con este Plan de Vivienda especial estamos haciendo frente a un problema que hasta dos meses no existía, y es que lo que era un problema provisional, el desalojo temporal por los gases, ha acabado convirtiéndose en un problema estructural al ser imposible fijar una fecha aproximada para la vuelta de estas familias a sus hogares ya que la presencia de gases sigue siendo intensa”, señaló Sebastián Franquis, “en esos poco más de dos meses hemos acordado con el Gobierno central la creación de este nuevo Plan para el que vamos a aportar 12 millones de euros, como ya reflejan los proyectos de los presupuestos del próximo año tanto de la Comunidad como del Estado”.

El consejero Franquis explicó durante el pleno celebrado hoy en el Parlamento que, tras decretar el Cabildo de La Palma la prohibición por tiempo ilimitado de acceso a estos dos barrios de Los Llanos de Aridane por la alta peligrosidad de los gases que aún se detectan en la zona, el Gobierno de Canarias y el de España aprobaron en septiembre el denominado Plan Especial de vivienda para Puerto Naos-La Bombilla para dotar de un hogar provisional a los vecinos afectados. Este plan contará una financiación total de 12 millones, de la que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pondrá la mitad y la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda la otra mitad para edificar las 160 viviendas previstas en Los Llanos y Tazacorte.

La Consejería, indicó Sebastián Franquis, ya se ha puesto en contacto con ambos ayuntamientos afectados para comprobar la disponibilidad de suelo para poder comenzar con los trámites administrativos y, hasta la fecha, solo Tazacorte que ya ha puesto a disposición del Gobierno un suelo en el centro del municipio que cumple con todas las condiciones y, que además tiene proyecto, y en el que cabrían 37 viviendas.

El consejero Franquis afirmó también que los técnicos del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) están verificando las soluciones constructivas más rápidas e innovadoras a base de elementos de hormigón prefabricados que se emplearían en la construcción de estos nuevos edificios con la finalidad de ponerlos a disposición de las familias lo antes posible, adaptándose a las condiciones de cada suelo. Por ahora, al contar ya con los terrenos, se está avanzando más en las soluciones constructivas más viables para el solar de Tazacorte.

Según aclaró el consejero Franquis, la idea es construir vivienda pública con el objetivo de que cuando ya no la necesiten los afectados por los gases, porque ya puedan volver a sus hogares, sean entregadas por el ICAVI a los demandantes de vivienda pública de los municipios de Los Llanos y Tazacorte.

Ante una interpelación de la oposición parlamentaria sobre el ritmo de entrega de las viviendas prefabricadas para lo afectados por el volcán, el consejero regional quiso aclarar que éstas van dirigidas a los afectados que perdieron sus hogares, y no a los afectados por los gases. “Sabe usted tan bien como yo”, comentó Sebastián Franquis, , “que las viviendas que estamos instalando en El Paso y en los Llanos están destinadas a los afectados que se quedaron sin vivienda”.

“Sin duda, hemos puesto todo el empeño posible para agilizar la entrega de viviendas, pero ha habido dificultades. Yo no me he dedicado en este tiempo a señalar al resto de administraciones públicas por las dificultades que han tenido para ejecutar las obras de urbanización de las viviendas modulares. No, no he hecho eso nunca. He sido respetuoso con la competencia de cada uno y con las dificultades que cada administración pública ha tenido. He estado responsablemente en silencio, esperando que nos dieran los solares. Y cuando nos han dado los solares, y por las fechas se puede demostrar, hemos puesto en marcha todo el mecanismo para que esas viviendas se puedan construir cuanto antes”, puntualizó Franquis.

Además de este Plan Especial de Vivienda, Sebastián Franquis detalló que su Consejería ya está atendiendo a los desalojados de Puerto Naos y La Bombilla a través de la línea extraordinaria de ayudas al alquiler de La Palma, ya que, de las 510 ayudas concedidas a otras tantas familias hasta la fecha, 103 se corresponden a familias desalojadas de estos dos núcleos.