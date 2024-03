El PSOE acusa a CC de “seguir mintiendo a la ciudadanía de La Palma” y pedir la declaración de emergencia de las obras de reconstrucción para “contratar a dedo”

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista por La Palma Jorge González ha acusado a Coalición Canaria (CC) de “seguir mintiendo a la ciudadanía de La Palma con la petición al Estado que declare de emergencia las obras de reconstrucción en infraestructuras y carreteras afectadas por el volcán, ya que sólo lo hacen para poder maniobrar y contratar a dedo”, indica en una nota de prensa.

González se refiere a la Proposición No de Ley (PNL) aprobada por los nacionalistas en el último Pleno de la Cámara regional para solicitar al Estado la declaración de emergencia de las obras de reconstrucción en infraestructuras y carreteras afectadas por el volcán, “sabiendo que el Gobierno central no puede realizarlo, y con la posibilidad de hacerlo ellos mismos desde el Cabildo de La Palma con la declaración por urgencia de estas mismas obras”.

Para el diputado socialista, se trata de un “nuevo engaño a los palmeros y palmeras por parte del Grupo Nacionalista”, que “pide lo que sabe que no se puede hacer para quedar bien con los vecinos y vecinas y luego culpar al Gobierno del Estado”.

González se pregunta “qué obras quieren incluir los nacionalistas en la declaración de emergencia, si al colegio de La Laguna o a otras más importantes para ellos”. “No creemos”, añade, “que se refieran a este centro educativo, pues esta licitación ya se ha llevado a cabo de forma ordinaria. Ni siquiera se han molestado en hacerla por urgencia, para reducir los plazos. Está claro que les dan igual los niños y niñas, pues de haber sido así, nunca hubieran votado a en contra cuando el PSOE propuso su tramitación por la vía de urgencia”.

En este sentido, el diputado palmero “acusa a CC de llevar esta PNL con el único objetivo de la recuperación de la carretera LP-2, desde Tajuya hasta Las Manchas”. “Llevamos desde la precampaña escuchando a dirigentes de este partido, como Sergio Rodríguez, decir que la recuperación de la LP-2 era una de sus prioridades y que la declararían de emergencia en 2023, pero quizás el Cabildo insular no la declara de emergencia porque los técnicos no ven un grave peligro dentro de una situación catastrófica. Por el contrario, sí sería de urgencia, igual que se hizo con el colegio de La Laguna, puesto que dicho trámite permite acelerar los procesos hechos que están totalmente justificados. Hacerlo de emergencia sólo daría pie a dar vía libre a contratar sin licitaciones, a dedo, sin proyecto y sin fondo presupuestario”.

Para González, CC ha presentado una PNL para que el Estado “diga que no a una obra que ya ellos saben de antemano que no es posible acometer por emergencia. Lo que le pedimos es que ahora que están gobernando den la cara y se pongan a trabajar, ya que han tenido tiempo suficiente para licitar esta obra y muchas más por la vía de urgencia. Sólo se dedican a culpar a otros y lanzar cortinas de humo como esta PNL que no tiene sentido”.

“Los niños y niñas del colegio de La Laguna y los vecinos y vecinas de Las Manchas necesitan ver realidades, no que les sigan prometiendo cosas que no se pueden cumplir. Por eso el voto socialista ha sido contrario a este nuevo engaño e intento de manipulación al que CC desgraciadamente ya nos tiene acostumbrados”, concluye.