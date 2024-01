El PSOE dice que CC en el Cabildo “deja sin ayudas a los estudiantes damnificados por el volcán”

El PSOE informa en una nota de prensa que “el Gobierno de Coalición Canaria en el Cabildo de La Palma ha dejado sin ayudas a los estudiantes que se vieron afectados por la erupción volcánica, reduciendo la partida destinada a esta finalidad, de los 300.000 euros con que estaba dotada en el ejercicio anterior, a 100 euros”.

“Nos parece alarmante que el Gobierno insular se haya desentendido de esta manera tan radical de atender las necesidades del colectivo de estudiantes cuyas familias sufrieron las graves consecuencias del volcán y que, hasta ahora, contaban con el respaldo de la institución insular para que pudieran proseguir su formación educativa”, señala la consejera socialista Susana Machín.

Para Susana Machín, “es evidente que la educación no es una prioridad para Coalición Canaria, teniendo en cuenta que se trata de una de las áreas que ha caído en sus presupuestos con respecto al ejercicio anterior”. “Este recorte pone a las claras que el modelo de sociedad que hay detrás de este Gobierno insular, no sienta las bases sobre lo que garantiza realmente un crecimiento sostenido y sostenible de la sociedad, que no es otra cosa que la formación de nuestros jóvenes”, añade.

En este sentido, lamenta que “CC en lugar de mantener la tendencia de crecimiento en materia educativa que propició el anterior gobierno, tanto en becas como en inversiones, la frene y aplique recortes de calado que van en contra de las familias y el estudiantado de La Palma. Sin embargo, sí destinan una inversión de 90.000 euros para que la Fundación de Rotarios celebre un congreso educativo. Partida que, obviamente, pedimos que se redujera hasta los 10.000 euros, pero que CC mantuvo en sus Presupuestos”.

Susana Machín recuerda que “las propuestas del Grupo Socialista para los Presupuestos de 2024 en materia educativa, dirigidas a mejorar las cuentas en esta área, fueron rechazadas por la mayoría nacionalista”. En este sentido, destaca que el PSOE “planteó incrementar la partida ridícula que CC incluyó en los presupuestos para los estudiantes afectados por el volcán de 100 euros a 200.000 euros”.

Asimismo, añade, “se propuso incrementar las becas de inmersión lingüística en algo más de 90.000 euros hasta alcanzar los 300.000 euros, dada la relevancia de esta formación en el aprendizaje de un segundo idioma y la riqueza cultural que representa esta experiencia. Propuesta que también fue rechazada por el Gobierno del Cabildo”.

“Al igual que incrementar las ayudas al estudio en 250.000 euros, hasta alcanzar el millón de euros, y el aumento en inversiones para las instalaciones educativas, inyectándole 100.000 euros en una partida que dejaron en tan solo 15.000 euros. Mientras que tampoco se aprobó destinar fondos para la redacción del proyecto de remodelación del Hospital de Dolores para su conversión en el Campus Universitario de La Palma”, indica.

Susana Machín concluye lamentando “el cambio de rumbo que ha experimentado esta área desde que CC se ha puesto al frente del Cabildo, frenando el crecimiento que había experimentado en los últimos años, tanto en inversiones como en ayudas a los estudiantes y sus familias”.