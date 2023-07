PSOE: “Mientras el presidente del Cabildo critica la situación económica de la institución, infla su Gobierno con 4 direcciones insulares que cuestan más de 240.000 euros”

El Grupo Socialista del Cabildo de La Palma pide en un comunicado al presidente de la institución insular, Sergio Rodríguez, que “se aclare de una vez y deje de incurrir en continuas contradicciones en materia económica y de gestión, que solo ponen de manifiesto el continuismo que despliega Coalición Canaria de una política basada en la demagogia, tanto cuando gobierna como cuando está en la oposición”.

“Y es que como indican desde el principal grupo de la oposición, quien hoy advertía en un medio de comunicación de la mala situación económica del Cabildo, es el mismo que ha promovido y aprobado en pleno una modificación de crédito para inflar de forma innecesaria la estructura del Gobierno insular con cuatro direcciones insulares, cuyo coste anual supera los 240.000 euros. O aprobar un modificación de crédito para financiar un espectáculo en su municipio, El Paso, de 75.000 euros”.

“En el ejercicio de la responsabilidad pública hay que ser coherente y si valora la situación económica del Cabildo de La Palma tan mal, no se corresponden con las prioridades que está marcando de agigantar innecesariamente una estructura de gobierno, donde Coalición Canaria cuenta con once consejeros liberados para desempeñar la gestión insular, o sufragar festejos en su municipio”, argumentan.

Desde el Grupo Socialista recuerdan que “el anterior gobierno del Cabildo gestionó sin direcciones insulares el mandato más complejo que se recuerda en la historia reciente, haciendo frente a la crisis derivada de la pandemia del Covid-19 y la emergencia volcánica, así como el proceso de reconstrucción”.

Por tanto, sostienen que “en esta decisión, o bien hay una falta de confianza del presidente en la capacidad de gestión de sus consejeras y consejeros, o la necesidad de seguir creando cargos públicos para colocar a miembros de Coalición Canaria en la Administración insular”.

Es más, los socialistas recalcan que “mientras Coalición Canaria criticaba que no se ejecutaba el Presupuesto el pasado mandato ante las dificultades existentes, ahora señalan que no hay remanente. Una nueva contradicción de los nacionalistas, que pone de manifiesto que siguen instalados en la pura demagogia, con la única finalidad de tratar de desacreditar la gestión realizada por sus predecesores. Esta situación, por tanto, lo que pone de manifiesto es que el anterior Gobierno cumplió y ejecutó la financiación en los trabajos que eran necesarios para la reconstrucción, como la recuperación de las comunicaciones en el Valle de Aridane, los servicios o el riego para la zona agrícola. Esas fueron nuestras prioridades, no crear direcciones insulares”, apostillan.

Asimismo, lamentan que “el presidente del Cabildo siga queriendo dar a entender que el anterior Gobierno insular no hizo nada para paliar situaciones tan críticas como la que viven los núcleos de Puerto Naos y La Bombilla, cuando la realidad es que, pese a las promesas electorales que realizó, no ha variado en absoluto la hoja de ruta que se marcó en la gestión de la emergencia por el equipo de gobierno precedente”.

“Aunque podemos entender su desconocimiento de lo hecho hasta el momento que tomó posesión como presidente insular debido a su ausencia constante del Peinpal, pese a estar invitado a todas las sesiones, parece lógico que al menos se haya puesto al día en las cuestiones más importantes en la gestión de la crisis”, dice.

“Ahora es el momento de la verdad, de los hechos y las realidades, y no de los brindis al sol, de tratar de ganarse el apoyo de los electores con falsas promesas y la demagogia, por lo que pedimos al presidente del Cabildo respeto institucional y, sobre todo, a la ciudadanía de la isla de La Palma. Ya el período electoral pasó, ahora tiene que asumir sus compromisos y cumplir con todos y cada uno de ellos”, concluyen.