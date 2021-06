Qadri “logra el apoyo unánime” del Parlamento para que los centros de educación obligatoria no sufran más cortes de luz

El diputado del PP de La Palma, Jacob Qadri, “logra el apoyo unánime” del Parlamento de Canarias para que “los centros de educación obligatoria no sufran más cortes de luz”, indica en el PP en una nota de prensa. Qadri, señala, ha defendido una Proposición No de Ley, que ha sido aprobada de manera unánime por todo el Parlamento, “para que los centros de educación obligatoria no vuelvan a sufrir cortes del suministro eléctrico. Una situación vergonzosa, que no podemos permitir que vuelva a ocurrir en pleno siglo XXI, ya que afecta al buen desarrollo de la actividad lectiva, y más en estos momentos en los que se ha incrementado la digitalización de todo el sistema educativo con pizarras digitales, ordenadores, y proyectores”.

Jacob Qadri explica que desde el grupo Popular han instado al Gobierno de Canarias que solicite a la empresa comercializadora de electricidad que, de manera transitoria, “que inhabilite el interruptor de control de potencia que provoca cortes de luz en los centros educación obligatoria del Archipiélago. Y que se modernicen las instalaciones eléctricas para que se permita la contratación de una mayor potencia”, señala. A todo esto, también hay que añadir, se apunta en la nota, que desde el Partido Popular "hemos pedido al Gobierno regional que acuerde con los ayuntamientos, afectados por los cortes de luz en centros educativos obligatoria, un plan de sustitución de las instalaciones eléctricas y la financiación de estas instalaciones obsoletas evitando que los cortes de suministros puedan volver a afectar a la comunidad educativa”. Hay que recordar, agrega, que en algunos casos este gasto depende de los ayuntamientos, “una situación que vuelve a ponernos contra las cuerdas, ya que durante este año de pandemia hemos arrimado el hombro en todo momento y hemos tenido que hacer frente a grandes cargas económicas derivadas de la pandemia”, apunta Qadri que también es alcalde.

Por último, el diputado palmero pide al Gobierno de Canarias que “la Consejería de Educación empiece a establecer con los ayuntamientos, a la mayor brevedad posible, los mecanismos necesarios para actualizar y modernizar las instalaciones eléctricas. De manera que se adapten a las demandas de hoy en día que suponen un mayor consumo de potencia, ya que es la única forma de solucionar definitivamente los problemas de cortes de luz”.