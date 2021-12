Los retos de Torres para 2022: combatir la COVID, la recuperación económica y la reconstrucción de La Palma

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, señaló hoy, en la sesión parlamentaria de control al Gobierno, como los principales retos a afrontar en el inminente nuevo año seguir combatiendo los efectos de la COVID-19, estimular la recuperación económica, “para entregar una Canarias mejor que la que recibimos”, y reconstruir las zonas afectadas por la erupción del volcán en La Palma.

Durante las respuestas a las preguntas orales de los grupos en el Parlamento, Ángel Víctor Torres informó al grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC) de que las prioridades del Gobierno para 2022 pasan inexorablemente por reforzar el sistema sanitario y poder combatir con garantías los efectos de la COVID, tanto en la protección de la salud como para doblegar esta nueva curva y apostar por uno de los pilares de la sociedad del bienestar, que es reforzar el sistema sanitario, incluida la salud mental y dando prioridad a a la contratación de personal y a las nuevas infraestructuras, como las ya programadas en el Materno Infantil y en el resto de las islas.

Junto a la sanidad, Torres situó los derechos sociales; la transición ecológica y la siguiente aprobación de la Ley Canaria de Cambio Climático; la educación pública; los mecanismos de recuperación y resiliencia, incluida la buena gestión de los fondos REACT y Next Generation, y la transformación de las islas para enfrentarnos a cualquier otra crisis más fortalecidos.

“La Palma sigue siendo objetivo prioritario, en una situación en la que no teníamos referentes”, continuó Torres en su exposición, “reconociendo la angustia y desesperación de las miles de personas desplazadas, muchas de ellas perdiendo sus casas. Nunca se han puesto a su disposición tantos fondos en tan poco tiempo”, subrayó.

Además, Torres quiso destacar el compromiso de su Gobierno por la mejor atención posible a los migrantes que llegan a las costas de Canarias y el máximo cuidado y atención de los menores, además de otros retos como avanzar en el autogobierno, por ejemplo con la asunción de las competencias en Costas (al mismo nivel que Cataluña o Andalucía).

Por todo ello, el presidente se mostró convencido de que “entregaremos una Canarias mejor que la que recibimos en 2019”.

Respecto a la distribución de 1.144 millones de euros en ayudas a autónomos, pymes y empresas locales (una apoyo récord en España, por la mayor incidencia en las Islas de la COVID y su efecto en la paralización de la industria turística), Torres afirmó que la gestión se ha saldado de forma muy satisfactoria, repartiendo todos los fondos en tiempo récord y contribuyendo así a la recuperación de la economía y el empleo en Canarias.

El presidente señaló a preguntas del grupo parlamentario socialista que fue una decisión de justicia dedicar más fondos a los dos territorios más afectados de España, Canarias y Baleares. “Ha sido un éxito agradecido por autónomos y empresas, y no ha sido fácil entregar todos los fondos, incluido el logro de un nuevo decreto que contemplaba pérdidas en 2019”.

Ante los más de 100.000 puestos de trabajo recuperados, el presidente señaló que “ojalá no hagan falta más ayudas en este sentido, por el temor a lo que pueda causar la nueva ola de la COVID. “Ha sido una buena decisión del Gobierno de España y una buena gestión del Gobierno de Canarias”, concluyó.

El presidente de Canarias también incorporó, en varias respuestas, referencias a la recuperación de las zonas afectadas en la isla de La Palma por la erupción volcánica iniciada el pasado 19 de septiembre. En respuesta al grupo de la Agrupación Socialista Gomera, Torres afirmó estar pendiente de que este 25 de diciembre se certifique el cese definitivo del volcán.

Llegado ese momento, “es importante planificar con el volcán apagado”, ya que, según recordó Torres con un ejemplo, “estábamos construyendo una carretera de emergencia para acceder al sur y el volcán seguía emitiendo lava y cenizas que llegaron hasta menos de 180 metros de esa obra, a punto de frustrar parte de este trabajo”, recordó. “Es importante cuantificar los efectos definitivos de lo afectado”, aseguró el presidente, una valoración que aún debe terminarse. Sobre la reconstrucción, destacó el Plan de Empleo suscrito ayer con las principales corporaciones insular y locales de la isla, lo que supone, dijo, “la contratación de más 1.600 personas, con lo que se espera dejar la lista de desempleados en cifras de meses previos a la pandemia, anteriores a marzo de 2020. “Hay que activar mecanismos rápidos y urgentes, y permitir que centenares de personas retiren ceniza de lugares públicos y privados, además de abrir infraestructuras lo antes posible”.

Igualmente insistió el presidente en que todas las actuaciones tendrán lo que denominó un “criterio sostenible”, que concretó en una decidida apuesta por las energías limpias, un ciclo de agua y saneamiento integral, la reconstrucción armonizada de los pueblos desaparecidos, una reconstrucción “con cabeza y de la mano de la sociedad palmera”, la que evite el éxodo de miles de personas y, más aún, para que La Palma sea una isla y una zona muy atractiva para jóvenes y emprendedores.

Financiación autonómica y enseñanza de 0 a 3 años

En materia de financiación autonómica, Torres recordó que hasta finales de enero próximo hay de plazo para responder al Ministerio de Hacienda en relación con el primer informe remitido sobre la reforma de esa ley orgánica. Sobre esta cuestión, recalcó: “Hemos sido contundentes; no compartimos el porcentaje de la insularidad, en Canarias también disponemos de espacios que encajan en el criterio de la España vaciada, entendemos que en servicios sociales tiene que contemplarse a toda la población y no sólo a los mayores de 65 años, y lo más importante, los recursos del REF están aparte de la financiación autonómica”.

En respuesta al grupo parlamentario nacionalista, Torres insistió en que no se entiende por qué se pregunta a la ministra de Hacienda por un debate que no existe, como es el de la inclusión o no de las partidas reguladas por el REF dentro de la financiación autonómica. Y recalcó tajantemente: “Eso está fuera de cualquier duda. El Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por este Parlamento y en las Cortes Generales, así lo contempla, igual que el artículo 166.3, que dice claramente que esos recursos no se integrarán ni computarán en el sistema de financiación autonómica”. E insistió: “¿A cuenta de qué abrimos un debate que no existe?”.

Torres concluyó que este informe y los que aún deben llegar se discutirán en el marco de la Consejo de Política Fiscal y Financiera, y concluyó: “El equipo de la Consejería de Hacienda, el actual y los anteriores, es magnífico. No me cabe ninguna duda de que los 70 diputados estaremos totalmente de acuerdo en la defensa de los intereses Canarias” en el proceso de reforma del sistema de financiación autonómica.

En respuesta al grupo parlamentario de Podemos, Ángel Víctor Torres recordó que en la legislatura 2011-2015 se aprobó la Ley de Educación y el Plan Estratégico, con años duros de recortes del Gobierno de España. Aquel proyecto descansaba en la voluntad de los ayuntamientos. En el mandato anterior, no hubo avances sustanciales hasta que la primera y la actual consejera de Educación de este Gobierno han elaborado y presentado un Plan Estratégico, en el que los grupos parlamentarios pueden sugerir mejoras hasta el 14 de enero próximo.

El presidente indicó que “ahora viene a repararse un problema”, que calificó de “histórico”, con una cofinanciación del 33% por parte de los ayuntamientos y el resto por el Gobierno de Canarias y cada familia, atendiendo a los distintos perfiles socioeconómicos. “Hay un plan claro con recursos para colocar a Canarias en la media estatal”. Considera el presidente que la educación de cero a tres años tiene unas importantes implicaciones de igualdad social “porque a quien más afecta es a las madres, a las mujeres”. Por eso, se han contemplado hasta 4.000 plazas, con fondos propios y convenios con los ayuntamientos y la creación de nuevas aulas.

En respuesta al grupo mixto sobre políticas de igualdad, Torres destacó que el suyo había sido el primer Gobierno en dar categoría de viceconsejería a la Igualdad y en haber diseñado una estrategia de transición igualitaria que coordina medidas importantes con los agentes sociales y económicos para eliminar las brechas salariales entre hombres y mujeres, desde el consenso e introduciendo cláusulas importantes en los convenios laborales.

En esta línea, el presidente reivindicó su Gobierno como “feminista”, como certifica que Canarias sea la única comunidad que ha aprobado un acuerdo con sindicatos y patronal con 76 medidas pactadas con todos los representantes empresariales y sindicales para eliminar la brecha salarial, “de las que se beneficien miles de mujeres de nuestra tierra”.

En respuesta al grupo popular sobre las previsiones económicas del próximo año, el presidente de Canarias anunció medidas para el año 2022 contempladas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, por ejemplo el aumento de fondos de más del 13% en Derechos Sociales (cuando la media de los últimos diez años solo había sido del 6%) y triplicar la financiación de los colectivos que trabajan con los más vulnerables.

Aprovechó Torres para recordar que este Gobierno apoya un salario mínimo interprofesional (SMI) más justo, una reforma laboral adecuada al momento actual y distinta “de la que ustedes promulgaron”, y la revalorización de las pensiones según el IPC.

Torres recordó a la portavoz popular “que ustedes impusieron el sistema actual tarifario de la luz”, e ironizó con que “el impuesto a la energía solar fue uno de los logros del ministro Soria, con el que perjudicó especialmente a Canarias”. Informó al grupo popular de que en Castilla y León la tasa interanual del IPC sube el 6,2%, y en Madrid, el 5,3, frente al 4,6 de Canarias. Aun así, el presidente tendió la mano a los populares para alcanzar un acuerdo lo más ampliamente posible en la aprobación mañana, miércoles, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2022.